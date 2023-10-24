Xuất hiện tính năng hẹn hò có sự trợ giúp của ông mai bà mối

Đời sống 24/10/2023 17:16

Tính năng mới cho phép hội bạn thân và người thân trở thành ông mai bà mối đối tượng phù hợp cho bạn ngay trên ứng dụng.

Những buổi tâm sự tỉ tê về chuyện tình cảm với bạn bè là một hoạt động gắn kết không thể thiếu của những nhóm bạn thân.

Theo một khảo sát có hơn 75% bạn trẻ độc thân cho biết họ thường xuyên thảo luận về quá trình hẹn hò với bạn bè nhiều lần trong một tháng.

Để họ và những “chiến thần mai mối” của họ xác định được đối tượng phù hợp, ứng dụng hẹn hò Tinder đã ra mắt tính năng Ông Mai Bà Mối.

Tính năng này cho phép bạn bè và gia đình của người dùng truy cập vào Tinder và đề xuất cho họ những đối tượng tiềm năng.

Xuất hiện tính năng hẹn hò có sự trợ giúp của ông mai bà mối - Ảnh 1

Tích hợp tính năng bạn bè lựa chọn đối tượng tương hợp vào Tinder giúp việc hẹn hò thời nay trở thành một hoạt động mang tính đồng đội.

Người dùng có thể mời bất kỳ ai, dù họ đã có tài khoản Tinder hay chưa, để vào xem và đề xuất những đối tượng phù hợp.

Với tính năng này, người dùng Tinder có thể tham khảo những hồ sơ mà bạn bè đã “mai mối” khi muốn tìm kiếm đối tượng tương hợp, giống như việc hỏi ý kiến của hội bạn thân ở ngoài đời trước khi quyết định thả tim.

Bà Melissa Hobley, Giám đốc Marketing của Tinder cho biết: “Những người độc thân vẫn thường nhờ bạn bè tư vấn khi lựa chọn đối tượng tương hợp trên Tinder. Giờ đây, Tinder ra mắt tính năng Ông Mai Bà Mối nhằm giúp quá trình này trở nên thuận tiện hơn. Tính năng này giúp những người bạn đáng tin cậy nhất đồng hành cùng hành trình hẹn hò của bạn và giúp bạn không bỏ lỡ những góc nhìn thú vị từ họ”.

Cách thức thực hiện trên ứng dụng: Tạo phiên Mai Mối ngay trên một hồ sơ đối tượng bất kỳ, hoặc ở mục Cài đặt của ứng dụng. Người dùng có thể chia sẻ đường dẫn cá nhân vừa tạo cho tối đa 15 người bạn trong vòng 24 giờ.

Sau khi truy cập đường dẫn, người mai mối có thể đăng nhập vào Tinder hoặc tiếp tục chế độ ẩn danh. Họ cũng cần hoàn thành một câu hỏi xác nhận độ tuổi và đồng ý với các quy định của Tinder trước khi bắt đầu mai mối.

Các ông mai bà mối có tối đa 24 giờ để se duyên, họ có thể đề xuất những đối tượng phù hợp cho bạn mình nhưng không thể nhắn tin trực tiếp với đối tượng đó.

Sau khi phiên Mai Mối kết thúc, người dùng Tinder có thể xem được những đối tượng mà bạn bè đã thả tim cho họ. Hồ sơ của đối tượng nhận được lượt “Yêu thích” từ một người mai mối sẽ hiển thị “được đề xuất” (những hồ sơ không được chọn sẽ không có thay đổi gì).

Người dùng Tinder vẫn là người cuối cùng đưa ra quyết định sẽ “duyệt” đối tượng nào, nhưng giờ đây họ biết được rằng bạn bè muốn “ghép đôi” họ với ai.

Được biết, tính năng Ông Mai Bà Mối hiện đã có mặt tại Hoa Kỳ, Úc, Brazil, Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Mexico, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Vương Quốc Anh và Việt Nam. Dự kiến tính năng sẽ được giới thiệu tới người dùng toàn cầu trong vài tháng tới.

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Từ khóa:   hẹn hò

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