Xu hướng hẹn hò: Giới trẻ mong muốn tận hưởng những trải nghiệm đáng nhớ

Đời sống 08/12/2023 12:30

Tinder Year in Swipe đã trở lại với những chia sẻ thú vị về chuyện hẹn hò năm 2023 của giới trẻ. Giới trẻ ngày nay ít lo lắng hơn về kết quả của một mối quan hệ mà tập trung vào việc tận hưởng những trải nghiệm đáng nhớ.

Hành trình cá nhân, năng lượng tích cực và đón nhận mọi cơ hội là những xu hướng của người trẻ độc thân năm 2023.

 Xu hướng hẹn hò: Giới trẻ mong muốn tận hưởng những trải nghiệm đáng nhớ - Ảnh 1

Theo đó, nhìn chung, giới trẻ ngày nay ít lo lắng hơn về kết quả của một mối quan hệ mà tập trung vào việc tận hưởng những trải nghiệm đáng nhớ.

Xu hướng hẹn hò năm 2023 được dẫn dắt bởi tinh thần lạc quan và sự tập trung phát triển bản thân thông qua việc kết nối với người xung quanh. Đơn cử là biểu tượng cảm xúc được sử dụng nhiều nhất trên Tinder thể hiện mạnh mẽ tinh thần “quẹt đi ngại chi” của hội độc thân.

Bên cạnh đó, sức mạnh của âm nhạc và văn hóa đại chúng giúp mang mọi người gần nhau hơn. Những bài hát chủ đề được chia sẻ trên Tinder thường là những giai điệu pop sôi động từ các nữ nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như Taylor Swift, Miley Cyrus và Rihanna.

Trong năm 2023, hội độc thân đã đón nhận và tỏa sáng với "năng lượng nhân vật chính". Họ từ bỏ áp lực chạy đua đến vạch đích "hạnh phúc mãi về sau" mà tận dụng khoảng thời gian hẹn hò để tích lũy trải nghiệm mới và kỉ niệm, để đời sống cá nhân thêm đa sắc.

Cách tiếp cận nhẹ nhàng và tích cực này giúp giảm bớt áp lực trong việc gọi tên và định rõ kết quả của mối quan hệ, để người trẻ thoải mái kết nối và tự khám phá bản thân thông qua hành trình hẹn hò.

Góc nhìn khác biệt trong nhìn hẹn hò như một động lực phát triển bản thân đã tạo nên hai xu hướng hẹn hò mới trong năm 2023 bao gồm hẹn hò không áp lực về kết quả (N.A.T.O) và tận hưởng mọi câu chuyện của riêng mình.

Cùng nhìn lại những xu hướng hẹn hò nổi bật trên Tinder trong năm 2023:

Năm của tinh thần "Quẹt phải đi, chần chờ chi": Biểu tượng cảm xúc xuất hiện nhiều nhất trên Tinder toàn cầu trong năm qua, thể hiện tinh thần sẵn sàng thử sức với mọi điều thú vị phía trước và khám phá một mối quan hệ mới.

Với xu hướng hẹn hò không áp lực kết quả, người trẻ độc thân tập trung xây dựng những kết nối chân thành và không quá áp lực về kết quả của một mối quan hệ.

Không có buổi hẹn nào là tẻ nhạt, mọi trải nghiệm đều mang đến một câu chuyện thú vị: Hẹn hò để làm phong phú thêm câu chuyện cuộc đời được người dùng Tinder toàn cầu nhắc đến  nhiều hơn gấp 5.5 lần trong phần mô tả hồ sơ.

Hội độc thân năm nay đã chủ động nắm bắt các cơ hội mới và giữ tinh thần lạc quan khi hẹn hò với các đối tượng tiềm năng. Dù vẫn còn mộng mơ về một chuyện tình lý tưởng, người trẻ vẫn tỉnh táo nhận ra các dấu hiệu cờ đỏ hay những điểm chưa hoàn hảo ở chính bản thân và đối phương.

Năm 2023 là lúc hội độc thân không còn muốn lãng phí thời gian nữa. Có đến 51% người trẻ độc thân tham gia khảo sát cho biết họ sẵn sàng thử nghiệm những cách mới để tích hợp việc hẹn hò vào lịch trình hàng ngày. Họ cũng ưu tiên việc dành “thời gian bên nhau” hơn các cách bộc lộ tình cảm khác.

2023 là năm mà năng lượng nữ tính “lên ngôi” trên khắp toàn cầu và lan tỏa mạnh mẽ trên Tinder. Taylor Swift là nghệ sĩ Spotify được ưa thích nhất trên Tinder. Bản hit “trả đũa tình cũ” của Miley Cyrus, “Flowers”, đứng top 4 ca khúc chủ đề được lựa chọn nhiều nhất trên hồ sơ người dùng.

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