Xót xa chàng trai quê Thái Bình dầm mưa chạy theo xe tang nhặt 20k, người phụ nữ ngỏ ý giúp đỡ và màn đối thoại cay khóe mắt

Đời sống 06/09/2021 15:16

Hình ảnh chàng thanh niên mặc áo sơ mi, chân đi dép tổ ong, chiếc áo ướt đẫm nước mưa đuổi theo xe tang nhặt những tờ tiền lẻ còn vương vãi trên đường khiến người chứng kiến nghẹn ngào. Đến khi biết lý do càng thêm thương cảm.

Trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của những người lao động thất nghiệp giữa dịch bệnh đang căng thẳng, người ta chỉ cần có đủ ăn để sống qua ngày đã là điều hạnh phúc lắm rồi. 

Mới đây, mạng xã hội vô cùng xúc động chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một chàng trai đội mưa đuổi theo xe tang nhặt những tờ tiền lẻ còn vương vãi trên đường và đoạn hội thoại với mạnh thường quân khiến nhiều người cay khóe mắt. 

Xót xa chàng trai quê Thái Bình dầm mưa chạy theo xe tang nhặt 20k, người phụ nữ ngỏ ý giúp đỡ và màn đối thoại cay khóe mắt - Ảnh 1
Chàng trai chia sẻ quê ở Thái Bình, thất nghiệp vì dịch bệnh - Ảnh: Cắt từ clip

 Theo đó, khi chứng kiến chàng thanh niên mặc áo sơ mi, chân đi dép tổ ong, chiếc áo ướt đẫm nước mưa, mái tóc rối bời vì khói bụi, người phụ nữ đang làm công tác thiện nguyện (cũng là chủ nhân đoạn clip) thương cảm cất tiếng hỏi: "Em ở đâu, bây giờ em đi đâu? Sao em đi lang thang ở đây".

Lúc này, chàng trai lí trí trả lời: "Dịch bệnh này không có tiền ăn uống, thuê trọ. Giờ họ đòi, em đành phải lang thang thôi".

Hóa ra, đã nhiều tháng thất nghiệp, do dịch bệnh không có tiền ăn uống, lo tiền trọ nên anh đi lang thang kiếm tạm bữa cơm qua ngày, ai nhờ gì làm đó. Thấy xe tang, anh chạy ra đuổi theo nhặt 20k để mua bánh mì, ăn qua cơn đói. 

Xót xa chàng trai quê Thái Bình dầm mưa chạy theo xe tang nhặt 20k, người phụ nữ ngỏ ý giúp đỡ và màn đối thoại cay khóe mắt - Ảnh 2
Chàng trai áo quần ướt sũng, tay cầm chặt mớ tiền lẻ - Ảnh: Cắt từ clip

 Khi hỏi quê chàng trai, người phụ nữ xúc động khi biết anh cùng quê Thái Bình với mình. Lập tức, chị không ngần ngại mời người đồng hương lên chiếc xe ô tô đã đỗ sẵn phía trước. 

Biết được tấm lòng tốt của người phụ nữ, nam thanh niên ái ngại. Thậm chí anh còn bối rối, ngờ vực: "Chị chở thì em biết chị chở em đi đâu?". 

Thấy chàng trai dè dặt, chị mới nói khẳng định thêm để anh yên tâm: "Chị cho tiền, chị chở em về, em nhìn thấy xe cứu trợ chị đang đi chưa? Chị cũng quê Thái Bình, em có cần chị cho xem chứng minh thư không?"

Khi thanh niên còn đang đắn đo, người phụ nữ hào sảng đã mời anh về nhà trú ngụ, rồi tìm cách giúp đỡ anh qua những ngày tới. Chàng trai trẻ lúc này mới bẽn lẽn gật đầu rồi đồng ý theo lên xe chị. 

Xót xa chàng trai quê Thái Bình dầm mưa chạy theo xe tang nhặt 20k, người phụ nữ ngỏ ý giúp đỡ và màn đối thoại cay khóe mắt - Ảnh 3
Chàng thanh niên e dè khi nghe người phụ nữ ngỏ ý giúp đỡ - Ảnh: Cắt từ clip

 Theo nguồn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, người phụ nữ tốt bụng trong đoạn clip là chị Cao Tuyết Phong. Thời gian qua, chị là một trong nhiều mạnh thường quân tại Thái Bình, tích cực làm công tác thiện nguyện, giúp đỡ bà con tại quê hương nói chung, người dân xa xứ gặp khó khăn nói riêng trong mùa dịch. Trên trang cá nhân, chị cũng thường xuyên đăng tải các hoạt động cứu trợ, mua gạo, lương thực, thực phẫm phân phát giúp người dân. 

Có lẽ, hơn lúc nào hết, những câu chuyện về thiện nguyện, về nghĩa cử cao đẹp như trên sẽ là nguồn năng lượng tích cực cần thiết cho toàn xã hội để vượt qua mùa dịch.

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