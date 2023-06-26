Tại tòa, đại diện VKSND TP Bắc Ninh đề nghị tòa triệu tập thêm chị Cấn Thị Thùy Dương, vợ cũ của bị cáo và chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh để đảm bảo tính khách quan. HĐXX do đó hoãn phiên tòa để triệu tập những người này trong lần xét xử tới. Phiên toà chưa ấn định ngày mở lại.

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 26/6, anh Đàm Truyền Khải, 43 tuổi, trú TP Bắc Ninh, bị TAND thành phố Bắc Ninh xét xử về tội Không chấp hành án, theo Điều 380 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vụ án bắt nguồn từ năm 2022, khi chị Dương và anh Khải quyết định ly hôn. Ngày 6/4/2022, chị Dương nộp đơn ly hôn lên Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh. Lúc này con trai chị mới được 7 tháng tuổi.

Chị Dương cho biết không nhận được giấy triệu tập tới phiên tòa hôm nay với bất cứ tư cách gì, do đó cảm thấy rất bất ngờ. Chị cho rằng mình và con là người bị xâm hại về quyền và lợi ích hợp pháp, cần được toà xem xét với vai trò bị hại.

Đến ngày 8/5/2022, anh Khải một lần nữa bế con về nhà nội. Sau hôm đó, chị Dương đến đón con về nhưng bị chồng cũ ngăn cản.

Sau nhiều tháng chị Dương gửi đơn kêu cứu lên cơ quan chức năng, ngày 6/7/2022, TAND thành phố Bắc Ninh đã đưa vụ án ra xét xử. Bản án ly hôn số 39/2022/HNGĐ-ST nêu rõ: "Giao chị Cấn Thị Thùy Dương là người trực tiếp nuôi dưỡng con chung là cháu Đ.G.T".

Ngay sau đó, anh Khải kháng cáo đòi quyền được nuôi con. Hai tháng sau, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 19/9/2022, cơ quan tố tụng tuyên y án sơ thẩm.

Dù bản án có hiệu lực, anh Khải vẫn nhất quyết cấm cản vợ cũ gặp, tiếp xúc với con trai.

Chị Dương được gặp con trai sau nhiều tháng bị chồng ngăn cản - Ảnh: Báo Dân Trí

Ngày 3/10/2022, Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Bắc Ninh ra Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS cho thi hành án đối với ông Khải. Trong quyết định nêu: "Giao con chung là cháu Đ.G.T., sinh ngày 4/9/2021 cho chị Cấn Thị Thùy Dương nuôi dưỡng. Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định này".

Hơn một tháng sau, Chi cục Thi hành án Dân sự TP Bắc Ninh cưỡng chế thi hành án nhưng anh Khải vẫn không chấp hành. Đơn vị này sau đó có kiến nghị tới Công an TP Bắc Ninh về việc khởi tố anh Khải.

Ngày 24/4/2023, Công an TP Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với anh Khải về tội Không chấp hành án.

Ngày 16/5, đoàn công tác gồm Công an TP Bắc Ninh, cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự TP Bắc Ninh, Hội Phụ nữ… đã đến nhà riêng của anh Đàm Truyền Khải chứng kiến và làm thủ tục bàn giao bé Đ.G.T. (20 tháng tuổi) cho chị Thùy Dương.