Xác minh vụ việc nữ sinh đại học nhiều lần bị thầy giáo quấy rối, 'gạ tình'

Đời sống 23/06/2023 22:07

Theo bài đăng của nữ sinh tố cáo trên mạng xã hội, một nam giáo viên đã nhiều lần gọi nữ sinh này lên phòng riêng hoặc điện thoại với những lời lẽ không chuẩn mực, gạ gẫm, quấy rối tình dục…

Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, ngày 23/6, ông Nguyễn Hoài Nam, Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh (GDQPAN) - Trường Đại học Hải Phòng cho biết đang chỉ đạo phòng ban chức năng của nhà trường xác minh, làm rõ thông tin một nam giáo viên của Trung tâm GDQPAN có lời lẽ thiếu chuẩn mực với sinh viên.

Cụ thể, tối ngày 22/6, trên Group của sinh viên Trường Đại học Hải Phòng, tài khoản T.C. có đăng tải bài viết thông tin về việc giảng viên quân sự của Trung tâm GDQPAN nhiều lần gọi điện “gạ tình” và kèm theo 7 đoạn ghi âm có nội dung trao đổi giữa 2 người nam và nữ. 

Xác minh vụ việc nữ sinh đại học nhiều lần bị thầy giáo quấy rối, 'gạ tình' - Ảnh 1
 Bài đăng tố cáo một thầy giáo có hành vi thiếu chuẩn mực với nữ sinh trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Dẫn tin từ báo Người Lao Động, theo phản ánh của nữ sinh T.C., vào giữa tháng 6/2023, nhà trường có tổ chức cho sinh viên kỳ học quân sự tập trung tại Trung tâm GDQPAN. Trong quá trình theo học, một nam giáo viên đã nhiều lần gọi lên phòng riêng hoặc điện thoại cho nữ sinh này với những lời lẽ không chuẩn mực, gạ gẫm, quấy rối tình dục…

Nữ sinh T.C. chia sẻ sơ dĩ đăng tải nội dung trên do trước đó có nghe các anh chị khóa trên phản ánh và giờ đến lượt mình là nạn nhân. Nữ sinh T.C. cũng cho rằng các bạn đọc được bài viết này va cũng đã bị bất kì hình thức làm phiền hay quấy rối nào thì cứ mạnh dạn lên tiến.

Nữ sinh này muốn phơi bày sự thật để những bạn khóa sau không gặp phải và được tận hưởng kỳ học quân sự trọn vẹn trong thời sinh viên.

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