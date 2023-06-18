Hà Nội: Liên tiếp xuất hiện những kẻ biến thái tấn công, quấy rối hàng loạt phụ nữ

Đời sống 18/06/2023 20:29

Các đối tượng biến thái này thực hiện hành vi phạm tội do thường có lối sống, suy nghĩ lệch lạc, có nhận thức coi thường pháp luật, coi thường danh dự nhân phẩm của người khác.

Theo thông tin từ báo Tin Tức - Thông tấn xã Việt Nam, ngày 14/6, Tòa án nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 40 tháng tù đối với bị cáo T.L.H (sinh năm 1991, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

H là đối tượng "biến thái", dùng gậy, gạch, bóng đèn tuýt tấn công hàng loạt phụ nữ gây hoang mang dư luận hồi cuối năm 2022. Nạn nhân trẻ nhất mà H tấn công là cháu N.T.L (sinh năm 2008 ở phường Bồ Đề, quận Long Biên).

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Đối tượng T.L.H thời điểm bị bắt - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo cáo trạng, H là đối tượng từng có hai tiền án. Sau khi ra tù, H có đặt vấn đề tình cảm với một số phụ nữ, nhưng không được ai đồng ý. Từ đó, H nảy sinh thù hận đối với những người phụ nữ, nhất là những người có điều kiện kinh tế. H lên kế hoạch sử dụng hung khí là gạch, gậy gỗ, bóng đèn tuýp, dao nhọn, tấn công những người phụ nữ hắn tình cờ gặp trên đường. 

Khoảng 21 giờ ngày 2/11/2022, T.L.H dùng bóng tuýp thủy tinh, vụt vào mặt cháu N.T.L. khi cháu đang đi học thêm bằng xe đạp trên phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề. Hành vi này của H làm cháu L. bị gãy sống mũi, bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 12%. Sau đó, H bị cơ quan Công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, H đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường trên địa bàn thành phố, trong đó 9/10 vụ nạn nhân là phụ nữ.

Hà Nội: Liên tiếp xuất hiện những kẻ biến thái tấn công, quấy rối hàng loạt phụ nữ - Ảnh 2
Đối tượng T.L.H khi thực hiện hành vi phạm tội - Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị

Tại phiên tòa, bị cáo H đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho phía gia đình bị hại. Bên gia đình bị hại không có yêu cầu về dân sự, song đề nghị Hội đồng xét xử xử lý nghiêm T.L.H theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo T.L.H là rất nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp, với lỗi cố ý đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể, gây mất trật tự an ninh xã hội… nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội; đồng thời, cần phải cách ly đối tượng này ra khỏi đời sống xã hội để cải tạo giáo dục. 

Đối với 9 nạn nhân khác, cơ quan tố tụng đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý đối tượng T.L.H.

Dẫn tin từ báo Kinh tế & Đô thị, một vụ việc khác, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa làm rõ đối tượng có hành vi biến thái, khiêu dâm, kích dục, quấy rối các nữ sinh đại học. Kẻ biến thái hướng đến những ai đi một mình, đặc biệt là nữ giới.

Khi có người đến gần, đối tượng tiếp cận hoặc đuổi theo rồi bắt đầu thực hiện các hành động như kéo khóa quần, thủ dâm hay buông lời khiếm nhã... Cơ quan công an làm rõ đối tượng trên là N.D.T (42 tuổi, quê Quảng Bình). T khai bản thân là nhân viên sửa chữa tại một gara ô tô ở quận Bắc Từ Liêm.

Ngày 25/5, Công an Hện Phú Xuyên cũng cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng V.K.A (sinh năm 2004; ở xã Phúc Tiến, Hện Phú Xuyên). Từ khoảng tháng 3/2023, do không có việc làm ổn định, cần tiền ăn tiêu nên V.K.A thường sử dụng xe máy, lấy khẩu trang che phần biển kiểm soát rình ở những đoạn đường liên thôn vắng vẻ cướp và sàm sỡ phụ nữ đi xe máy một mình.

Cơ quan công an làm rõ, trong các buổi tối từ ngày 23 đến 25/3, tại xã Khai Thái, Hện Phú Xuyên, đối tượng V.K.A ép xe, khống chế và cướp của 4 nạn nhân nữ (trong đó 1 nạn nhân bị cướp 8 triệu đồng; các nạn nhân khác đối tượng không cướp được tiền nhưng đã dùng vũ lực giở trò đồi bại).

Nhìn nhận các vụ việc dưới góc độ pháp lý, trao đổi với Báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Đào Tơ - Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng H cho biết, các đối tượng biến thái này thường có lối sống, suy nghĩ lệch lạc, có nhận thức coi thường pháp luật, coi thường danh dự nhân phẩm của người khác nên thực hiện hành vi phạm tội, cần thiết phải xử lý nghiêm minh.

Trong trường hợp họ thực hiện hành vi phạm tội do có bệnh lý dẫn đến khó kiểm soát bản thân, thì ngoài việc xử lý bằng chế tài của pháp luật thì cũng cần áp dụng các biện pháp hành chính, trong đó có thể là biện pháp can thiệp bằng y tế, bắt buộc chữa bệnh.

Thông qua các vụ việc này cho thấy nguy cơ mất an toàn nơi công cộng hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt đối với phụ nữ nếu như đối tượng có những suy nghĩ và hành động lệch chuẩn, không phù hợp với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục. Đây là vấn đề mọi người, nhất là phụ nữ và trẻ em gái cần đề cao cảnh giác, khi đi qua chỗ vắng vẻ nên có người quen thân đi cùng.

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Cảnh sát địa phương cho biết bị cáo đã được đưa ra tòa án và bị giam giữ 14 ngày.

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