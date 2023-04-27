Vừa giải khát cùng gia đình, vừa dễ dàng kiếm tiền tỷ trong kỳ nghỉ lễ

Đời sống 27/04/2023 15:38

Dù nghỉ lễ, người tiêu dùng vẫn có thể dễ dàng trúng hàng ngàn giải thưởng giá trị mỗi ngày, đặc biệt là cơ hội trúng 9 giải 100 triệu đồng và giải 1 tỷ đồng khi giải khát giữa thời tiết nắng nóng với các sản phẩm Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1.

Chỉ còn 2 ngày nữa là bắt đầu kỳ nghỉ lễ dài ngày thứ 2 trong năm. Có người đi du lịch khởi đầu cho một mùa hè sôi động, có người về quê bất chấp những dòng xe nối đuôi nhau vài cây số. Cũng có người ở lại thành phố làm việc tăng ca để mưu sinh. Ai cũng có dự tính riêng, nhưng giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, mọi người đều có điểm chung là nhu cầu giải nhiệt, thanh lọc cơ thể hay tiếp thêm năng lượng, tỉnh táo để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi và háo hức săn hơn 200 ngàn giải thưởng giá trị từ chương trình khuyến mãi “Xé ngay trúng liền”.

Vừa giải khát cùng gia đình, vừa dễ dàng kiếm tiền tỷ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1

Vừa chill với thiên nhiên, vừa giải nhiệt lại có cơ hội trở thành triệu phú, tỷ phú cùng Trà Xanh Không Độ.

Thiên Thư, sinh viên tại TP.HCM cho biết: “Mình cùng nhóm bạn phải đặt mua vé xe về Gia Lai từ hơn nửa tháng trước kẻo hết vé. Đây là dịp mình khám phá phố núi thơ mộng với biển hồ được ví như “đôi mắt Pleiku” và núi lửa Chư Đăng Ya hoang sơ hùng vĩ.

Dù biết việc đi lại có căng thẳng, mệt mỏi cũng không sao vì tụi mình có sẵn Trà Xanh Không Độ đồng hành trên mọi nẻo đường. Điều thú vị hơn nữa là vừa được khám phá Gia Lai, vừa giải nhiệt cuộc sống lại dễ dàng trúng hàng ngàn giải thưởng giá trị mỗi ngày từ Trà Xanh Không Độ”, Thiên Thư hồ hởi nói.

Là thế hệ đầy năng động và nhạy bén, luôn biết nắm bắt mọi cơ hội, người trẻ không chỉ vừa tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn nhất khi vừa khám phá thiên nhiên, giải nhiệt cuộc sống mà vẫn tận dụng mọi lúc, mọi nơi để săn những giải thưởng giá trị từ Trà Xanh Không Độ.

Vừa giải khát cùng gia đình, vừa dễ dàng kiếm tiền tỷ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 2
Người trẻ háo hức xé nhãn Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1 để tham gia chương trình khuyến mãi bởi dễ dàng trúng các giải thưởng giá trị.

Được khởi động từ ngày 17/4 vừa qua và kéo dài tới hết 15/6, chương trình khuyến mãi “Xé ngay trúng liền” khi giải khát với các sản phẩm Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1 đang tạo ra cơn sốt cho người tiêu dùng, đặc biệt là người trẻ bởi chỉ cần chơi là dễ dàng trúng.

“Rất dễ chơi, dễ trúng”, Đức Đạo (sinh viên tại Cần Thơ), người đã trúng thưởng tới 03 lần trong 10 ngày qua tươi cười cho biết: “Trời nắng nóng nên mình thường xuyên thanh lọc, làm mát cơ thể bằng Trà Dr Thanh và trúng thưởng liên tiếp trong tuần qua, mình rất vui. Chỉ với chai nước 10 ngàn đồng, vừa giải nhiệt khỏi nắng nóng lại dễ dàng trúng các thẻ cào 10 ngàn đến 500 ngàn. Thật lợi đôi đường, vừa được giải khát lại có tiền nạp vào điện thoại”.

Vừa giải khát cùng gia đình, vừa dễ dàng kiếm tiền tỷ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 3
Chương trình “Xé ngay trúng liền” thu hút đông đảo mọi tầng lớp người tiêu dùng tham gia.

Anh Châu Thới, nhà thầu xây dựng công trình dân dụng tại Trảng Bàng, Tây Ninh cho biết: “Bên mình không nghỉ lễ mà tiếp tục bám công trình để đảm bảo tiến độ thi công. Những ngày qua thời tiết nắng nóng gay gắt, mình và anh em thợ phải thường xuyên uống Nước tăng lực Number 1 để tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tập trung làm việc. Vừa giải khát, anh em vừa xé nhãn tham gia chương trình khuyến mãi ghi trên vỏ chai, mình từng thấy nhiều người đã trúng tới cả chục lần chứ không ít. Biết đâu may mắn lại có người trúng tiền trăm triệu hay tiền tỷ thì thật tốt trong lúc khó khăn này”.

Vừa giải khát cùng gia đình, vừa dễ dàng kiếm tiền tỷ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 4
Anh Hà Hồ Lam Khang quê tại Long An, người trúng giải tỷ phú trong hè năm 2022 đang nhận tiền trúng thưởng từ chương trình

Với Thanh Bình, một shipper tại TP.HCM thì chương trình khuyến mãi “Xé ngay trúng liền” của Tân Hiệp Phát không còn xa lạ: “Mình đã tham gia chương trình này từ 3 năm nay, cứ đến hè, vừa chạy xe giao hàng, vừa giải khát với Nước tăng lực Number 1 cho tỉnh táo, thêm năng lượng làm việc và xé nhãn nhắn mã code về tổng đài 6020. Tham gia để kiếm tiền điện thoại cho đỡ tốn vì mình liên lạc với khách hàng mỗi ngày rất nhiều, sau nữa là hy vọng trúng được tiền trăm triệu hay tiền tỷ để có thể đổi nghề, về quê lấy vốn làm ăn”, chàng shipper quê Long An tâm sự.

Vừa giải khát cùng gia đình, vừa dễ dàng kiếm tiền tỷ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 5
Trong hình là 3 người đầu tiên trúng giải 100 triệu đồng của chương trình trong tháng 5/2022

Có thể thấy sức hút của chương trình khuyến mãi “Xé ngay trúng liền” đến từ việc đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng. Vừa giúp mọi người giải nhiệt cuộc sống với Trà Xanh Không Độ, thanh lọc, làm mát cơ thể khỏi nóng trong người với Trà Dr.Thanh giữa thời tiết nắng nóng hay bổ sung thêm năng lượng, tỉnh táo làm việc với Nước tăng lực Number 1, lại vừa dễ dàng trúng các giải thưởng giá trị

Vừa giải khát cùng gia đình, vừa dễ dàng kiếm tiền tỷ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 6

Người chơi chỉ cần mua một trong các loại sản phẩm như Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1 để giải khát và xé nhãn, nhắn mã dự thưởng vào tổng đài 6020 hoặc nhập mã trên website xengaytrunglien.com hoặc kênh Zalo chương trình hoặc Fanpage các nhãn hàng để có cơ hội dễ dàng trúng hàng ngàn giải thưởng giá trị mỗi ngày.

Vừa giải khát cùng gia đình, vừa dễ dàng kiếm tiền tỷ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 7
Hơn 5.000 giải thưởng giá trị đã được trao ngay lập tức cho người chơi trong 10 ngày qua. Chương trình khuyến mãi kéo dài tới hết 15/7.

Chỉ sau 10 ngày kể từ lúc khởi động, hiện đã có hơn 7 ngàn giải thưởng là các thẻ cào điện thoại từ 10 ngàn đến 500 ngàn đồng được trao ngay lập tức cho người chơi sau khi nhắn tin tham gia chương trình. Còn hơn 200 ngàn giải thưởng giá trị đang chờ đợi người chơi trong 3 tháng tới. Đặc biệt, có 09 giải triệu phú 100 triệu đồng và giải 01 tỷ đồng đang chờ đợi người chơi. Được biết, 03 giải triệu phú 100 triệu đồng đầu tiên sẽ được chương trình quay số trực tiếp và công bố ngay sau kỳ nghỉ lễ này.

Để biết thêm về chương trình và có cơ hội dễ dàng trúng thưởng, hãy truy cập website www.xengaytrunglien.com hoặc tổng đài 1900272796.

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