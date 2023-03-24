Vụ việc nữ hiệu trưởng mầm non bị tố điều giáo viên đi tiếp khách: Thông tin mới nhất

Đời sống 24/03/2023 11:15

Bà Đỗ Thị Oanh - Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Lan (Tuy Đức, Đắk Nông) bị tố thường xuyên chỉ đạo, điều giáo viên đi uống rượu, tiếp khách.

Theo thông tin từ báo VTC, ngày 24/3, UBND huyện Tuy Đức ký quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Kết luận nội dung tố cáo ban hành tháng 12/2022, liên quan tới việc Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Lan bị tố điều giáo viên đi tiếp khách gây xôn xao.

Vụ việc nữ hiệu trưởng mầm non bị tố điều giáo viên đi tiếp khách: Thông tin mới nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bà Đỗ Thị Oanh bị tố thường xuyên chỉ đạo, điều giáo viên đi uống rượu, tiếp khách trong các bữa tiệc của các cơ quan như: Công ty Nam Tây Nguyên, Đồn Biên phòng 11, 12, Ban quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ, Chi cục Hải quan cửa khẩu Bu P’Răng, Công an tỉnh Đắk Nông cả trong và ngoài giờ hành chính, thứ 7 và Chủ Nhật.

Với nội dung này, kết quả xác minh lại của ngành chức năng xác định, dù người tố cáo đã cung cấp một số thông tin, tin nhắn, hình ảnh song không đủ cơ sở để chứng minh tố cáo nêu trên. 

Bà Oanh thừa nhận rủ một số giáo viên đi uống rượu, bia song người nào không đi thì thôi. Bà Oanh nói bà không có việc chỉ đạo, điều giáo viên đi uống rượu, tiếp khách trong các bữa tiệc của các đơn vị nêu trên trong và ngoài giờ hành chính, thứ 7 và Chủ Nhật.

Vụ việc nữ hiệu trưởng mầm non bị tố điều giáo viên đi tiếp khách: Thông tin mới nhất - Ảnh 2
Ảnh: VTC 

 

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật TPHCM, ngày 17-12, đại diện GD&ĐT huyện Tuy Đức (Đắk Nông) xác nhận UBND huyện vừa ban hành kết luận đơn tố cáo bà Đỗ Thị Oanh, Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Lan.

Theo kết luận, bà Oanh thường xuyên đi uống rượu và phân công các giáo viên đi uống rượu, tiếp khách trong các buổi tiệc tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, hai đồn biên phòng (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông- PV), Chi cục hải quan cửa khẩu Bu Brăng, Công an tỉnh trong và ngoài giờ hành chính là có thật.

Ngoài ra, trong quá trình thực thi nhiệm ở trường, bà Oanh còn trực tiếp trao đổi với một công ty để mua bán sách không phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành là trái quy định pháp luật.

 

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Từ khóa:   giáo viên bản tin đời sống Pháp luật và đời sống

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