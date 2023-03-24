Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, đến sáng 23/3, tình trạng sức khỏe của 6 bệnh nhân nghi bị ngộ độc chất gây nghiện đã ổn định, tỉnh táo; trong đó 4 người đã được xuất viện, 2 người đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP HCM, ngày 22/3, 6 người (gồm 5 nữ và 1 nam, từ 18-30 tuổi, đều ngụ xã Phú Cường, huyện Định Quán, Đồng Nai) lần lượt được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, tím tái, mệt, chóng mặt, tê tay chân… nghi bị ngộ độc.

Đến tối cùng ngày, 4 trường hợp hồi phục sức khỏe tốt đã được xuất viện. Còn 2 trường hợp bệnh nặng đã cai được máy thở, đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Ảnh: Pháp Luật

Riêng hai bệnh nhân N.C.H. (21 tuổi) và N.T.T.Q. (19 tuổi) bị ngộ độc nặng, được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc tiếp tục điều trị.

Dẫn nguồn từ Báo Tin Tức, người nhà các bệnh nhân cho hay, trước khi nhập viện cấp cứu các bệnh nhân có uống rượu kèm theo một loại thuốc nhưng không rõ thuốc gì. Sau đó, các bệnh nhân rơi vào trạng thái lơ mơ, tím tái, mệt, chóng mặt, tê tay chân nên được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên lạm dụng rượu bia, chất có cồn, để bảo vệ sức khỏe, nhất là những bạn trẻ trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Xuất hiện hàng loạt hội nhóm rủ nhau “bùng nợ” app vay tiền online: Hậu quả khôn lường! Trên mạng xã hội xuất hiện hàng chục hội nhóm trên mạng xã hội được lập ra để chia sẻ, hướng dẫn cách “bùng nợ”, móc tiền của các app vay tiền online.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-nai-6-nguoi-nhap-vien-cap-cuu-do-nghi-ngo-doc-chat-gay-nghien-565984.html