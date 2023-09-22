Sau 8 ngày tìm kiếm ở cánh rừng giáp ranh giữa 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, cơ quan chức đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Sau khi tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân tử vong là bị ngã từ cây xuống đất khi đi săn ong.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, chiều 22.9, thông tin từ UBND xã Nghĩa Lợi, H.Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể anh Vi Văn Nghĩa (24 tuổi, ngụ xã Nghĩa Lợi), người bị mất tích 8 ngày qua, cho gia đình mai táng. Nơi phát hiện thi thể anh Nghĩa tại khu vực thuộc rừng keo trên địa bàn xã Thanh Tân, H.Như Thanh (Thanh Hóa), giáp ranh với xã Nghĩa Lợi. Ảnh: Báo Thanh Niên. Thi thể anh Nghĩa được tìm thấy ở khu vực thuộc rừng keo trên địa bàn xã Thanh Tân, H.Như Thanh (Thanh Hóa), giáp ranh với xã Nghĩa Lợi.

Chiếc xe máy của nạn nhân nằm cách đó khoảng 100 m cùng với ba lô chứa các vật dụng đi rừng. Chiếc điện thoại của anh Nghĩa cũng được tìm thấy ngay vị trí anh tử vong. Cơ quan chức năng loại trừ khả năng anh Nghĩa bị kẻ xấu sát hại để cướp tài sản. Anh Vi Văn Nghĩa (24 tuổi, ngụ xã Nghĩa Lợi) trước khi mất tích. Ảnh: Báo Người Lao Động. Tại hiện trường, vị trí phát hiện thi thể anh Nghĩa có cây keo bị gãy ngang ngọn, cách mặt đất khoảng 5 m. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị gãy xương cổ, gãy xương sườn... Bước đầu, cơ quan công an nhận định nạn nhân bị ngã từ trên cây xuống trong lúc tìm mật ong; vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Như báo Người Lao Động đưa tin trước đó, theo trình báo của gia đình, sáng 14-9, anh V.V.N. điều khiển xe máy BKS: 37X4 - 64xx, chở theo một thùng xốp màu trắng và một ba lô màu xanh sẫm, từ nhà đến khu vực huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa để săn ong. Chiếc xe máy và đồ nghề săn ong được tìm thấy gần vị trí phát hiện thi thể tại thôn Thanh Vinh. Ảnh: Báo Người Lao Động. Tới tối, không thấy con về, gia đình lo lắng nên đã trình báo cơ quan chức năng. Chính quyền xã Nghĩa Lợi đã huy động hàng chục người phối hợp với lực lượng chức năng xã Thanh Tân, huyện Như Thanh tìm kiếm khắp cánh rừng rộng gần 1.000 ha nhưng vẫn không thấy tung tích anh N.. Đến sáng 22-9, một người dân thôn Thanh Vinh khi đi lên đồi keo của gia đình thì tá hỏa phát hiện nam thanh niên này chết trong rừng. Lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy chiếc xe máy cách hiện trường khoảng 100 m.

Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên đi bắt ong ở Nghệ An sau 8 ngày mất tích Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam thanh niên nghi là Vi Văn Nghĩa ở trong rừng, thuộc địa phận giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

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