Đang cấp cứu tại bệnh viện, bà N.T.N. (SN 1976) cho biết 11 người trong đoàn là nhân viên một công ty mỹ phẩm ở TP Hà Nội.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, chiều 8-10, tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, các y, bác sĩ vẫn đang tích cực cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Lực lượng công an cũng có mặt nắm thông tin để điều tra vụ tai nạn khiến 13 người thương vong.

"Lúc này, mọi người trong đoàn đang ngủ thì tôi nghe tiếng động lớn. Liền sau đó chiếc xe chao đảo, lật nghiêng, mọi người la hét, hoảng loạn. Riêng tôi bị kẹt đầu vào giữa 2 hàng ghế, sau khi xảy ra tai nạn khoảng 15 phút mới được mọi người giải cứu. Tôi bị chấn thương phần mềm trên đầu, gãy xương bàn chân" - bà N. chưa hết bàng hoàng kể lại.

Ngày 6-10, đoàn vào TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và dự kiến đi du lịch tại 3 tỉnh Tây Nguyên. Trưa 8-10, chiếc xe 16 chỗ của chi nhánh công ty du lịch tại Đắk Lắk đón 11 người trong đoàn cùng tài xế và hướng dẫn viên du lịch từ TP Buôn Ma Thuột đi Gia Lai.

Đang cấp cứu tại bệnh viện, bà N.T.N. (SN 1976) cho biết 11 người trong đoàn là nhân viên một công ty mỹ phẩm ở TP Hà Nội.

Các bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Ngày 6-10, đoàn vào TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và dự kiến đi du lịch tại 3 tỉnh Tây Nguyên. Trưa 8-10, chiếc xe 16 chỗ của chi nhánh công ty du lịch tại Đắk Lắk đón 11 người trong đoàn cùng tài xế và hướng dẫn viên du lịch từ TP Buôn Ma Thuột đi Gia Lai.

"Lúc này, mọi người trong đoàn đang ngủ thì tôi nghe tiếng động lớn. Liền sau đó chiếc xe chao đảo, lật nghiêng, mọi người la hét, hoảng loạn. Riêng tôi bị kẹt đầu vào giữa 2 hàng ghế, sau khi xảy ra tai nạn khoảng 15 phút mới được mọi người giải cứu. Tôi bị chấn thương phần mềm trên đầu, gãy xương bàn chân" - bà N. chưa hết bàng hoàng kể lại.

"Nếu tôi không né kịp thì 2 xe sẽ đâm trực diện và hậu quả sẽ nặng nề hơn. Bên cạnh đó, nếu không có lan can bên đường thì xe đã lao xuống vực, lật nhiều vòng" - anh Quý nói.

Bác sĩ Phạm Hòa Anh, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết khoảng 15 giờ 20 phút, bệnh viện tiếp nhận 13 trường hợp, trong đó 1 nạn nhân đã tử vong ngoại viện. Lúc này, bệnh viện đã bấm nút báo động đỏ, huy động toàn bộ y, bác sĩ đang có mặt tổ chức cấp cứu cho nạn nhân.

Vụ va chạm khiến một người tử vong tại chỗ, nhiều hành khách bị thương trên xe 16 chỗ bị thương. Ảnh: Báo Người Lao Động.

"Nạn nhân L.T.Q. bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, ngực, gãy nhiều xương sườn. Sau khi sơ cứu, bệnh viện đã chuyển nạn nhân này qua Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để chia sẻ bớt. Ngoài ra, 1 nạn nhân bị gãy tay nhiều đoạn, 1 nạn nhân bị gãy xương bàn chân, còn lại chấn thương tương đối nhẹ và đang tiếp tục được theo dõi" - bác sĩ Hòa Anh cho biết thêm.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, xe khách biển số Đắk Lắk (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường tránh Buôn Hồ theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai.

Khi chạy đến giữa đường tránh trên, xe khách bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải biển số Hà Nội (chưa rõ người điều khiển) đang lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, vụ va chạm khiến một người tử vong tại chỗ, nhiều hành khách bị thương.

Xe tải BKS 29H-076.25 do ông P.V.H. (tỉnh Thái Nguyên) cầm lái gây tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo thông tin từ Bệnh viện Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột), chiều cùng ngày 8.10, bệnh viện tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải trên. Trong đó, 1 ca tử vong ngoại viện, 1 nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng và 11 ca khác đang được cấp cứu tích cực.