Vụ tai nạn 1 người chết, 12 người bị thương: Tài xế kể lại giây phút kinh hoàng khi tải tông văng xe du lịch

Đời sống 08/10/2023 21:39

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ xảy ra vào chiều 8/10/2023 khiến 1 người chết, 12 người bị thương. Các nạn nhân bị thương vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, chiều 8-10, tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, các y, bác sĩ vẫn đang tích cực cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Lực lượng công an cũng có mặt nắm thông tin để điều tra vụ tai nạn khiến 13 người thương vong.

Đang cấp cứu tại bệnh viện, bà N.T.N. (SN 1976) cho biết 11 người trong đoàn là nhân viên một công ty mỹ phẩm ở TP Hà Nội. 

Vụ tai nạn 1 người chết, 12 người bị thương: Tài xế kể lại giây phút kinh hoàng khi tải tông văng xe du lịch - Ảnh 1
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều 8/10/2023 khiến 1 người chết, 12 người bị thương. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Ngày 6-10, đoàn vào TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và dự kiến đi du lịch tại 3 tỉnh Tây Nguyên. Trưa 8-10, chiếc xe 16 chỗ của chi nhánh công ty du lịch tại Đắk Lắk đón 11 người trong đoàn cùng tài xế và hướng dẫn viên du lịch từ TP Buôn Ma Thuột đi Gia Lai.

"Lúc này, mọi người trong đoàn đang ngủ thì tôi nghe tiếng động lớn. Liền sau đó chiếc xe chao đảo, lật nghiêng, mọi người la hét, hoảng loạn. Riêng tôi bị kẹt đầu vào giữa 2 hàng ghế, sau khi xảy ra tai nạn khoảng 15 phút mới được mọi người giải cứu. Tôi bị chấn thương phần mềm trên đầu, gãy xương bàn chân" - bà N. chưa hết bàng hoàng kể lại.

Đang cấp cứu tại bệnh viện, bà N.T.N. (SN 1976) cho biết 11 người trong đoàn là nhân viên một công ty mỹ phẩm ở TP Hà Nội. 

Vụ tai nạn 1 người chết, 12 người bị thương: Tài xế kể lại giây phút kinh hoàng khi tải tông văng xe du lịch - Ảnh 2
Các bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Ngày 6-10, đoàn vào TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và dự kiến đi du lịch tại 3 tỉnh Tây Nguyên. Trưa 8-10, chiếc xe 16 chỗ của chi nhánh công ty du lịch tại Đắk Lắk đón 11 người trong đoàn cùng tài xế và hướng dẫn viên du lịch từ TP Buôn Ma Thuột đi Gia Lai.

"Lúc này, mọi người trong đoàn đang ngủ thì tôi nghe tiếng động lớn. Liền sau đó chiếc xe chao đảo, lật nghiêng, mọi người la hét, hoảng loạn. Riêng tôi bị kẹt đầu vào giữa 2 hàng ghế, sau khi xảy ra tai nạn khoảng 15 phút mới được mọi người giải cứu. Tôi bị chấn thương phần mềm trên đầu, gãy xương bàn chân" - bà N. chưa hết bàng hoàng kể lại.

"Nếu tôi không né kịp thì 2 xe sẽ đâm trực diện và hậu quả sẽ nặng nề hơn. Bên cạnh đó, nếu không có lan can bên đường thì xe đã lao xuống vực, lật nhiều vòng" - anh Quý nói.

Bác sĩ Phạm Hòa Anh, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết khoảng 15 giờ 20 phút, bệnh viện tiếp nhận 13 trường hợp, trong đó 1 nạn nhân đã tử vong ngoại viện. Lúc này, bệnh viện đã bấm nút báo động đỏ, huy động toàn bộ y, bác sĩ đang có mặt tổ chức cấp cứu cho nạn nhân.

Vụ tai nạn 1 người chết, 12 người bị thương: Tài xế kể lại giây phút kinh hoàng khi tải tông văng xe du lịch - Ảnh 3
Vụ va chạm khiến một người tử vong tại chỗ, nhiều hành khách bị thương trên xe 16 chỗ bị thương. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

"Nạn nhân L.T.Q. bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, ngực, gãy nhiều xương sườn. Sau khi sơ cứu, bệnh viện đã chuyển nạn nhân này qua Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để chia sẻ bớt. Ngoài ra, 1 nạn nhân bị gãy tay nhiều đoạn, 1 nạn nhân bị gãy xương bàn chân, còn lại chấn thương tương đối nhẹ và đang tiếp tục được theo dõi" - bác sĩ Hòa Anh cho biết thêm.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, xe khách biển số Đắk Lắk (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường tránh Buôn Hồ theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai.

Khi chạy đến giữa đường tránh trên, xe khách bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải biển số Hà Nội (chưa rõ người điều khiển) đang lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, vụ va chạm khiến một người tử vong tại chỗ, nhiều hành khách bị thương.

Vụ tai nạn 1 người chết, 12 người bị thương: Tài xế kể lại giây phút kinh hoàng khi tải tông văng xe du lịch - Ảnh 4
Xe tải BKS 29H-076.25 do ông P.V.H. (tỉnh Thái Nguyên) cầm lái gây tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin từ Bệnh viện Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột), chiều cùng ngày 8.10, bệnh viện tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải trên. Trong đó, 1 ca tử vong ngoại viện, 1 nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng và 11 ca khác đang được cấp cứu tích cực.

Vụ tai nạn tài xế vượt ẩu 5 người tử vong: Chủ xe Thành Bưởi có phải chịu trách nhiệm?

Vụ tai nạn tài xế vượt ẩu 5 người tử vong: Chủ xe Thành Bưởi có phải chịu trách nhiệm?

Vụ tài xế xe Thành Bưởi vượt ẩu gây tai nạn làm 5 người tử vong hiện đang được điều tra và làm rõ. Đặc biệt thông tin nam tài xế đang bị tước bằng 3 tháng nhưng vẫn được công ty phân công cầm lái xe, gây tai nạn. Vậy chủ hãng xe phải chịu trách nhiệm ra sao?

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông nghiêm trọng vụ tai nạn 1 người chết 12 người bị thương tin mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 3 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội