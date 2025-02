Ngày 13/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Phạm Quốc Huy (40 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) để điều tra tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trưa 13/2, lãnh đạo Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho hay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Phạm Quốc Huy (40 tuổi, trú thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tài xế Phạm Quốc Huy được xác định không đủ điều kiện lái xe khách từ 10 - 30 chỗ khi chỉ có giấy phép lái xe hạng C, nhưng điều khiển xe khách xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xe có 24 chỗ nằm và 2 chỗ ngồi.

Tài xế Phạm Quốc Huy tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trước đó, vào rạng sáng 8/2, tài xế Phạm Quốc Huy điều khiển xe khách Tân Kim Chi trên quốc lộ 1, khi đến đoạn qua thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên bị mất lái, tông vào dải phân cách và lật ngang.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 29 người thương vong, trong đó có 3 người tử vong, 7 người bị thương nặng và 19 người bị xây xát, bong gân, gãy tay.

Công an nhận định nguyên nhân gây tai nạn là do xe khách tự đâm vào dải phân cách.

Đến chiều 8/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu đã tạm giữ hình sự tài xế Huy để phục vụ điều tra.

Chiếc xe khách bị hư hỏng sau vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo luật sư Nguyễn Tường Linh, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trong đó, điểm a, khoản 3, Điều 260 nêu làm chết 3 người trở lên có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.

Vụ lật xe khách làm 3 người chết ở Phú Yên: Doanh nghiệp vận tải phải chịu trách nhiệm ra sao? Theo thông tin công an cung cấp, phương tiện vận tải được Công ty TNHH Tân Kim Chi (trụ sở tại Đà Nẵng) thuê của một công ty có trụ sở tại TPHCM để phục vụ kinh doanh. Vậy với việc phương tiện thuê gặp nạn và làm chết người, Công ty Tân Kim Chi có phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự hay không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-lat-xe-khach-khien-3-nguoi-chet-o-phu-yen-khoi-to-tai-xe-720881.html