Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 1h ngày 8/2/2025, tại Km1269+250 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Ôtô chở khách biển kiểm soát 50H-355.47 của nhà xe Tân Kim Chi bị lật, hậu quả khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên, xe khách 50H-355.47 do tài xế Phạm Quốc Huy điều khiển chỉ có giấy phép lái xe (GPLX) hạng C (điều khiển ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe). Như vậy, tài xế này không đủ điều kiện để lái xe khách từ 10 đến 30 chỗ.