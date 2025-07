Vụ việc xảy ra tại vùng biển thuộc vịnh Hạ Long, gần khu vực hòn Gà Chọi, tàu Vịnh Xanh 58, biển số QN-7105. Chủ phương tiện là Đoàn Văn Trình (địa chỉ: khu 3, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh). Trên tàu chở 51 người gồm 3 thủy thủ và 48 hành khách gặp giông gió bị lật chìm.

Bộ Quốc phòng được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất; tổ chức giải quyết tốt hậu quả, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình những người bị nạn.

Các cơ quan điều tra nguyên nhân tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình trong công tác bảo đảm an toàn hàng hải, tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động.

Thông tin từ Quân chủng Hải quân lúc 20h30, các lực lượng đã vớt thêm 13 thi thể, nâng tổng lên 18; cứu được 11 người sống. Hiện số nạn nhân mất tích là 23.

Danh sách 48 hành khách đi trên tàu - Ảnh: Báo Công lý

Theo cảng vụ, tàu Wonder Sea do thuyền trưởng cũng là chủ tàu Đoàn Văn Trình chở đoàn khách đi thăm vịnh Hạ Long tuyến 2. Tàu rời bến sáng cùng ngày, hành trình đi qua hòn Chó Đá, hòn Đỉnh Hương, hòn Gà Chọi, thăm hang Sửng Sốt, hang Luồn, đảo Ti Tốp và trở về cảng trong ngày.

Theo giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa do Sở Xây dựng Quảng Ninh cấp, tàu mang số hiệu QN-7105, dài 24 m, công suất chở 48 hành khách. Tháng 1/2025, tàu được cấp giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa. Tàu được đóng năm 2015 tại phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với trọng tải 12 tấn.