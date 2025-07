Vụ việc xảy ra tại vùng biển thuộc vịnh Hạ Long, gần khu vực hòn Gà Chọi, tàu Vịnh Xanh 58, biển số QN-7105. Chủ phương tiện là Đoàn Văn Trình (địa chỉ: khu 3, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh). Trên tàu chở 51 người gồm 3 thủy thủ và 48 hành khách gặp giông gió bị lật chìm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, anh Đ. (sống ở Hà Nội) cho biết, trên chuyến tàu gặp nạn giữa biển có 2 vợ chồng là đồng nghiệp. Gia đình gồm 4 người lên chuyến tàu từ lúc 13h, đến 14h05 thì mất liên lạc. "Người vợ đã được đội cứu hộ cứu giúp, còn chồng và 2 con thì chưa có thông tin", người này cho biết.

Anh Đ. cũng thông tin, công ty anh vừa đi du lịch Cô Tô về Hà Nội, gia đình hai vợ chồng đồng nghiệp chọn đi du lịch Hạ Long riêng. "Hiện, tôi rất nóng lòng, chờ thông tin từ Hạ Long. Mong cả nhà sẽ bình an trở về", anh Đ. nói.

Ông Trần Văn Hồng - Chi hội trưởng Chi hội Tàu du lịch Hạ Long cho biết, hiện vụ lật tàu du lịch vẫn đang trong quá trình cứu hộ gấp rút và điều tra, chưa có kết luận chính thức từ phía cơ quan Công an.

nguyên nhân ban đầu được xác định là do thiên tai khi một trận dông lớn bất ngờ xảy ra ngoài khơi tại khu vực Hòn Gà Chọi (hay còn gọi là Hòn Trống Mái, nằm ở phía tây nam của vịnh Hạ Long, cách biển Bãi Cháy chừng 5km).

Công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cơn dông rất mạnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Thời điểm xảy ra tai nạn được xác định vào khoảng 14h05 ngày 19/7. Lúc xảy ra tai nạn, trên tàu có 48 khách (tại Cầu Giấy, Hà Nội) và 5 thuyền viên.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc hành khách trên tàu có mặc áo phao hay không, Chi hội trưởng Chi hội Tàu du lịch cho biết, thời điểm này tàu đã rời bến, hành khách ổn định chỗ ngồi. Do gió lốc quá lớn, tàu bị lật úp chỉ trong vài giây nên nhiều hành khách có thể bị mắc kẹt bên trong khoang tàu.

"Trời chuyển về đêm tối nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên tinh thần của chúng tôi là quyết tâm làm tới cùng, không bỏ cuộc. Hiện các lực lượng chức năng vẫn nỗ lực bằng mọi giá để tìm kiếm và cứu người", ông Hồng nói.

Tàu bị nạn là tàu Vịnh Xanh 58, biển số QN-7105, chủ phương tiện là Đoàn Văn Trình (ở Quảng Ninh). Đến 17h45 cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng đã cứu được 10 người và vớt được 3 thi thể.

Hiện tại, còn 41 người mất tích. Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động lực lượng PC01, PC08, PC07 và công an cơ sở tập trung ứng cứu, tìm người mất tích. Ngoài ra, Cục CSGT (Bộ Công an) đã cử tổ công tác trực tiếp xuống hiện trường để phối hợp công tác cứu nạn.