Vụ học sinh bị đánh rớt môn Âm nhạc ở Gia Lai: Cô giáo tự ý sửa kết quả của 75 em

Đời sống 10/06/2023 18:13

Phòng GD-ĐT TP Pleiku cho biết cô Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân – giáo viên môn Âm nhạc Trường Tiểu học Cù Chính Lan đã tự ý sửa chữa kết quả học tập của 75 học sinh ở các lớp. Đặc biệt, giáo viên này đã có lời lẽ, ngôn ngữ phản cảm, không đúng chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

Theo thông tin từ VietNamNet, hôm nay 10/6, Phòng GD-ĐT TP Pleiku cho biết đã có kết luận liên quan vụ việc bà Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân, giáo viên môn Âm nhạc, Trường Tiểu học Cù Chính Lan, bị một số phụ huynh phản ứng gay gắt trong công tác dạy và học.

Kết quả kiểm tra khẳng định, giáo viên Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân đã để chất lượng giáo dục môn Âm nhạc tại một số lớp không đạt chỉ tiêu đã cam kết đầu năm học 2022-2023. Cụ thể, có 3 học sinh chưa hoàn thành môn Âm nhạc theo đăng ký.

Vụ học sinh bị đánh rớt môn Âm nhạc ở Gia Lai: Cô giáo tự ý sửa kết quả của 75 em - Ảnh 1
Nhiều phụ huynh đến trường phản ứng việc giảng dạy cô giáo môn Âm nhạc - Ảnh: VietNamNet

Bà Trân cũng không lập sổ ghi chép, theo dõi sự tiến bộ của học sinh; không có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh hoàn thành học kỳ I (kết quả khảo sát đầu năm học có 16 học sinh chưa hoàn thành, đến cuối học kỳ I, con số nâng lên 28 học sinh).

Ngoài ra, bà Trân chưa có sự phối hợp với một số giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cùng lớp và phụ huynh trong đánh giá học sinh, chưa thường xuyên kiểm tra, nhận xét vào vở học sinh để hướng dẫn các em khắc phục hạn chế, sai sót. Giáo viên này cũng chưa có kế hoạch dạy học, hồ sơ dành riêng cho học sinh khuyết tật học hòa nhập trường.

Đáng chú ý, trong 2 năm (2021-2022 và 2022- 2023), bà Trân đã tự ý sửa chữa kết quả học tập của 75 học sinh ở các lớp (nâng lên, hạ xuống và sửa nhận xét). Trong đó, có một số học sinh được nâng lên, hạ xuống nhiều lần mà không báo cáo lãnh đạo nhà trường. 

Dẫn tin từ Nhà báo & Công luận, đặc biệtkết luận của Phòng GD&ĐT TP Pleiku còn nêu rõ, khi phụ huynh có phản ứng, không đồng ý với cách đánh giá của cô Trân, nữ giáo viên đã đáp trả (thông qua mạng xã hội) với lời lẽ, ngôn ngữ phản cảm, không đúng chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

Vụ học sinh bị đánh rớt môn Âm nhạc ở Gia Lai: Cô giáo tự ý sửa kết quả của 75 em - Ảnh 2
Nhiều phụ huynh tỏ ra rất bức xúc trong buổi đối thoại giữa Phòng Giáo dục, nhà trường, phụ huynh và cô giáo dạy môn Âm nhạc - Ảnh: Nhà báo & Công luận

Trước những khuyết điểm trên, Phòng GD&ĐT TP Pleiku kiến nghị nhà trường căn cứ vào kết luận của đoàn kiểm tra, quy định về xử lý kỷ luật viên chức, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có vi phạm và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.

Phòng cũng kiến nghị ban giám hiệu nhà trường, xây dựng quy chế quản lý chặt chẽ hệ thông SMAS, bảo đảm sự phân cấp, phân quyền đầy đủ, rõ ràng chặt chẽ theo đúng quy định. Chấm dứt tình trạng giáo viên tự ý điều chỉnh kết quả học tập của học sinh khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của ban giám hiệu nhà trường hoặc tự điều chỉnh khi nhà trường đã có báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT.

Đối với bà Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân, kiểm điểm làm rõ những khuyết điểm, sai phạm, nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của Bộ Giáo dục; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành; xây dựng kế hoạch dành riêng cho học sinh khuyết tật; đánh giá và quản lý kết quả học tập đúng quy định, khách quan, công bằng, tránh tạo áp lực cho học sinh; tôn trọng, lắng nghe ý kiến đóng góp, xây dựng từ đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh; gương mẫu, thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo.

 

 

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