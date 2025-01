Quá trình khai báo ban đầu, Khanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Mai Khanh (SN 1995, trú tại thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Trước đó, Công an Quảng Nam đã khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án “Giết người” xảy ra tại thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc vào ngày 31/12/2024.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, theo cơ quan điều tra, Đoàn Mai Khanh sống chung với mẹ là bà Mai Thị Bích H. (sinh năm 1970, trú cùng địa chỉ). Khoảng 7 giờ, ngày 31/12/2024, Khanh bực tức việc bà Hoa ngủ, không chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình nên dùng dao đâm chết mẹ mình.

Biết mẹ đã chết, để che giấu hành vi phạm tội của mình, Khanh chờ đến khoảng 21 giờ cùng ngày rồi dùng mền quấn xác, kéo ra bờ sông hòng phi tang. Trên đường phi tang xác nạn nhân, Khanh bị phát hiện và đưa về trụ sở công an xã để làm việc.

Đối tượng Khanh tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Quá trình khai báo ban đầu, Khanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, củng cố hồ sơ, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để nhanh chóng xử lý vụ án theo quy định.

Theo cơ quan công an, một số thông tin trên mạng xã hội, Đoàn Mai Khanh có sử dụng ma túy là không đúng bản chất, nội dung vụ án. Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh đang vào cuộc xác minh, làm rõ các thông tin sai sự thật và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

