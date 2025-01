Lúc 22h đêm qua (31/12/2024), tại thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, người dân địa phương phát hiện Đoàn Mai Khanh (30 tuổi), trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc đang kéo thi thể bà Mai Thị Bích Hoa (57 tuổi, là mẹ ruột của Khanh) ra bờ sông. Người dân đã trình báo Công an huyện Đại Lộc.

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 1/1/2025, Khanh bị Công an huyện Đại Lộc tạm giữ để điều tra hành vi Giết người.

Khanh sống cùng mẹ là bà Hòa, 56 tuổi, còn bố mất sớm. Anh và em trai của hắn đang làm việc ở TP HCM. Khoảng 22h hôm qua, người dân thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, phát hiện Khanh đang kéo thi thể mẹ trên đường liền bắt giữ.

Đoàn Mai Khanh - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VOV.VN, người dân đã trình báo Công an huyện Đại Lộc. Qua làm việc với cơ quan công an, Khanh khai nhận: Lúc 7 giờ cùng ngày, đối tượng dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào cổ bà Hoa gây tử vong tại chỗ. Hiện, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và huyện Đại Lộc đang tiếp tục điều tra vụ việc.

