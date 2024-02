Theo thôn tin từ Phụ nữ Việt Nam, liên quan đến vụ nạn nhân L.T.T.L. (SN 2003; trú tại: phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mất liên lạc từ hôm mùng 7 Tết Giáp Thìn, tối 19/2, Công an Hà Nội cho biết đơn vị đã xác định và bắt giữ nghi phạm là H.M.H (SN: 2004, quê quán Bắc Giang). Thi thể nạn nhân trước đó được phát hiện tại một ngôi nhà cho thuê trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Theo luật sư Vũ, nạn nhân là nữ còn trẻ tuổi, cần xác định xem trên cơ thể nạn nhân có dấu vết bị tấn công, bị xâm hại tình dục hay không để xác định xem có nguyên nhân là động cơ cũng như dấu hiệu phạm tội về hành vi xâm hại tình dục đối với nạn nhân. Một điều cũng đáng chú ý trong vụ việc này là cơ quan chức năng tìm thấy xác nạn nhân ở phòng trong căn hộ chung cư cho một người khác thuê.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ người thuê ở đây là ai, có mối liên hệ gì đối với nạn nhân. Đồng thời sẽ làm rõ khi rời khỏi nhà, nạn nhân đã liên lạc với ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc qua các nền tảng mạng xã hội. Sẽ truy tìm điện thoại của nạn nhân qua đó xác định các thông tin giữa nạn nhân với những người khác cho đến khi nạn nhân bị sát hại. Việc xác định hiện trường chính của vụ án và những mối liên hệ cuối cùng đối với nạn nhân là những thông tin quan trọng để xây dựng chân dung hung thủ. Hung thủ gây án sẽ phải có động cơ, có thể do mâu thuẫn thù oán, có thể vì muốn cướp tài sản hoặc muốn hiếp dâm nạn nhân nên đã sát hại nạn nhân.

Vị luật sư thông tin, với những vụ án có tính chất nghiêm trọng như vậy, thông thường đối tượng gây án sẽ bị xử lý về tội danh là giết người cướp tài sản hoặc giết người hiếp dâm. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến các hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng gây án, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Công An Nhân Dân, liên quan tới vụ cô gái 21 tuổi mất tích từ mùng 7 Tết, nghi bị sát hại trong phòng trọ, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm H.M.H. (20 tuổi, quê quán tỉnh Bắc Giang). Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi Công an TP Hà Nội làm rõ, bắt giữ đối tượng Hoàng Minh Hào, SN 2004, quê ở ở tổ dân phố Đồng 2, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) có hành vi sát hại chị Lê Thị Thùy Linh, SN 2003, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, sáng 20/2, chúng tôi đã trao đổi với Trần Huy Hiền, tổ trưởng tổ dân phố Đồng 2, huyện thị trấn Kép – nơi gia đình Hào sinh sống và được ông Hiền cho biết, Hào sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nông nghiệp, đã học hết lớp 12, Hào nói ra TP Hà Nội để học nghề nấu ăn, chưa có việc làm ổn định. Hào là con út, có anh trai, chưa có tiền án, tiền sự.