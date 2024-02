Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, do ham mê cờ bạc, tửu sắc, lấy lý do chuẩn bị về quê ăn Tết, Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1999, tại tỉnh Tiền Giang) giả vờ nhờ cô gái tên Vi Thị Thống ở cùng dãy trọ sang thu dọn giúp mớ đồ đạc. Nghĩ là láng giềng gần, cô gái không hề do dự, lập tức chạy sang hỗ trợ, nhưng vừa bước vào phòng thì kẻ thủ ác đã khóa trái cửa rồi xuống tay tàn nhẫn.

Sau khi ra tay sát hại, thủ phạm còn giao cấu với nạn nhân rồi cướp một số nữ trang gồm 1 lắc tay, 3 nhẫn vàng 99,99, một dây chuyền, 1 đôi bông tai...