Theo thông tin từ người quản lý nhà tang lễ, trong 4 nạn nhân được đưa về đây, có một trẻ em và 3 người lớn. Hiện 3 nạn nhân đã được người thân xác nhận, còn một nam thanh niên vẫn chưa có người đến nhận.

Theo thông tin từ VietNamNet, tại nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội) hiện có 4 nạn nhân tử vong được đưa xuống nhà lạnh. Ngoài lực lượng bảo vệ, còn có cán bộ công an đứng ghi thông tin những người đến nhận dạng.

“Tôi ở lại đây với cháu, để làm các thủ tục cần thiết. Mọi người vẫn đang đổ đi các hướng để tìm những người còn lại”, người phụ nữ khóc sụt sùi chia sẻ với VietNamNet.

Có mặt tại nhà tang lễ, người thân cháu bé hơn 4 tuổi cho biết, gia đình chị có tất cả 8 người bị nạn. 8 người này là hai gia đình, sinh sống ở 2 tầng của căn chung cư. Hiện tại, mới tìm được cháu hơn 4 tuổi đã tử vong, còn 7 người khác vẫn chưa tìm được.

Tại nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa có 4 thi thể được đưa về trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ phía gia đình, họ sẽ đến các nhà tang lễ bệnh viện tìm trước để nhận dạng, hi vọng không nhận thấy ai, vì như vậy khả năng sống sót vẫn còn.

Người phụ nữ cũng chia sẻ: "Theo cơ quan chức năng, khả năng 7 người còn lại sống sót là rất thấp, nhưng gia đình tôi vẫn luôn hi vọng người thân đang cấp cứu, điều trị ở bệnh viện nào đó, chứ không phải nằm trong nhà xác".

Cũng tại nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa, rất đông người đến nhận dạng trường hợp nam thanh niên còn lại, nhưng chưa ai dám xác nhận chính xác.

Em gái anh Bùi Trọng Thắng (21 tuổi, Hưng Yên), người thuê nhà tại tầng 3 của chung cư khóc ngất ngoài sân nhà tang lễ. 3h sáng, nhận tin tòa chung cư anh ở bị cháy, bố cô cùng người thân vội vã từ Hưng Yên lên tìm con.

Bạn gái một nạn nhân trong vụ cháy khóc ngất bên ngoài nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa - Ảnh: VietNamNet

Cách mấy hàng ghế, bạn gái Thắng cũng gào khóc vật vã. Nhóm bạn gái phải ôm chặt lấy cô. Không khí tang thương bao trùm nhà tang lễ.

Lát sau, bố Thắng từ trong nhà lạnh đi ra. Hàng chục người thân chạy tới, ông chỉ gật đầu rồi ngồi bịch xuống ghế, ngón tay run run.

Không tin sự thật, em gái Thắng mong muốn được nhìn lại. Sau khi nhận được sự đồng ý của cơ quan chuyên môn, cô và một vài người thân khác vào nhận dạng, và khẳng định đó không phải anh trai mình.

Bởi theo những người đến nhận dạng, thi thể bị cháy nhiều, mặt phồng rộp nên rất khó để xác định được chính xác, dù ngoại hình có phần hơi giống.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tòa chung cư xảy ra vụ việc nằm sâu trong ngõ, cách mặt phố Khương Hạ khoảng 500m; càng vào sâu, con ngõ dần thu hẹp, diện tích rộng khoảng 2 mét.

Anh Nguyễn Thịnh có bạn là Chị N.H.T thuê trọ tại ngôi nhà xảy ra vụ cháy. Anh cho biết, từ đêm qua khi nhận được tin, anh Thịnh vô cùng lo lắng liên tục gọi hàng chục cuộc điện thoại đến số máy chị T., nhưng không nhận được hồi âm.

Người dân tập trung rất đông gần hiện trường vụ cháy để ngóng thông tin người thân - Ảnh: Báo Tiền Phong

Sáng ngày 13/9, anh tranh thủ xin nghỉ việc đến đây để mong tìm được thông tin về gia đình người bạn. “Gia đình bạn tôi sinh sống tại đây. Tôi đã cố gắng nhưng vẫn không liên lạc được. Tôi giờ lòng nóng như lửa đốt, mong rằng mọi người được bình an”, anh Thịnh nói với báo Tiền Phong.

Là một trong những người thoát nạn, anh Nguyễn Công Huy, trú tại tầng 3 trong căn chung cư mini, cho biết thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình anh chuẩn bị đi ngủ.

Theo anh Huy, gia đình anh có 4 người, gồm vợ chồng và 2 con nhỏ. Khi phát hiện cháy, anh đã thả thang dây từ ban công tầng 3 xuống đưa các thành viên trong gia đình ra ngoài an toàn.

Anh Huy cũng cho biết, căn chung cư mini gia đình anh đang sinh sống được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, có ba mặt giáp nhà dân, chia làm 45 căn hộ. Nhiều người sống tại tầng cao phát hiện sự cố đã nhảy từ trên xuống.

Còn anh Phạm Văn Minh (sống cùng ngõ) cho hay, khi tiếp cận ngôi nhà, lửa đã bắt đầu lan lên tầng 5 và 6. Cùng lúc, anh cũng nghe tiếng động như có đồ vật rơi xuống mái tôn nhà bên cạnh, xen lẫn là tiếng kêu cứu thất thanh của nhiều người.

Con ngõ vào hiện trường hẹp, anh Minh nói, nhiều xe cứu hỏa có mặt nhưng khó tiếp cận hiện trường, công tác cứu hộ nạn nhân vì thế mà gặp muôn vàn thử thách.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có mặt tại hiện trường vụ cháy để chỉ đạo công tác cứu nạn và khắc phục hậu quả - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cũng trong nguồn tin này, trong sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tới hiện trường vụ hỏa hoạn, yêu cầu lực lượng chức năng tập trung cứu chữa người bị nạn.

Đồng thời, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời, tốt nhất cho các hộ dân.

Thông tin mới nhất từ Công an TP Hà Nội cho hay, có ít nhất 54 người thương vong, trong đó, nhiều người vẫn đang cấp cứu tại Bạch Mai cùng một số bệnh viện lân cận.