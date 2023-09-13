Người bố ôm con 27 tháng nhảy từ tầng 3 xuống đất trong vụ cháy chung cư mini: Bản thân bị gãy tay, vợ bị gãy chân, hiện vẫn chưa biết con gái lớn đang ở đâu

Hiện tại người đàn ông này vẫn lo lắng bởi "hai con lớn lên sân thượng, bé trai được tìm thấy nhưng tinh thần hoảng loạn, bé gái chưa rõ đang được cấp cứu ở đâu".

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 13/9, tại Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, anh D.Q.T (42 tuổi, một trong những hộ dân sống tại tầng 3, chung cư mini xảy ra cháy ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo người đàn ông này, khoảng 23h ngày 12/9, anh phát hiện có đám cháy ở chung cư mini nơi mình sinh sống nên đã xuống tầng 1 hỗ trợ mọi người dập lửa.

"Tuy nhiên, lửa ngày càng mạnh nên tôi lại quay trở lại nhà bảo con gái 9 tuổi, con trai 8 tuổi lên sân thượng. Lúc này, ở trong phòng, chỉ còn vợ chồng tôi và con gái út 27 tháng tuổi. Chúng tôi lôi hết chăn, giật rèm cửa ngâm nước và bịt vào các khe cửa để ngăn khói và vặn dây thừng thả xuống dưới", người đàn ông này kể lại với VietNamNet. Anh T. vứt chăn xuống mái tôn ở tầng 2 và bế con 27 tháng nhảy xuống trước. Chăn bị trượt khiến anh gãy tay - Ảnh: VietNamNet Từ ban công thoát hiểm, anh vứt chăn xuống mái tôn ở tầng 2 và bế con 27 tháng nhảy xuống trước. Chăn bị trượt khiến anh gãy tay. Người vợ nhảy xuống sau cũng bị gãy chân, đang cấp cứu ở Bệnh viện Xanh Pôn.

Hiện tại anh T. vẫn lo lắng bởi "hai con lớn lên sân thượng, bé trai được tìm thấy nhưng tinh thần hoảng loạn, bé gái chưa rõ đang được cấp cứu ở đâu". Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 13/9, Bệnh viện Bạch Mai cung cấp thông tin báo chí về tình hình cấp cứu nạn nhân vụ cháy. Ông Đào Xuân Cơ - giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - cho hay từ 1h sáng 12/9, bệnh viện bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Đến nay bệnh viện tiếp nhận 26 bệnh nhân, 7 bệnh nhi, trong đó có 2 bệnh nhân tử vong ngoại viện. Anh T., đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ "Hiện bệnh viện đang điều trị cho 24 bệnh nhân, hầu hết các bệnh nhân ngộ độc khí CO. Bên cạnh đó, có bệnh nhân nhảy xuống nên nhiều bệnh nhân đa chấn thương. Tất cả đang được cấp cứu tại các khoa, trung tâm của bệnh viện. Sáng nay, sau khi cấp cứu ban đầu, đã rà soát từng bệnh viện, 20 bác sĩ thuộc các chuyên khoa hội chẩn cấp cứu bệnh nhân. Các khoa phòng chuẩn bị đầy đủ thuốc men, chẩn đoán, xét nghiệm, đưa ra các biện pháp điều trị tối ưu nhằm hạn chế tối đa biến chứng và tử vong. Đặc biệt, các phòng ban trước mắt không thu bất kỳ chi phí nào của nạn nhân, tập trung cứu chữa người bệnh là trên hết", ông Cơ thông tin với báo Tuổi Trẻ.

Vụ chung cư mini tại Hà Nội cháy kinh hoàng: Đã tìm được bố của bé trai 6 tuổi cấp cứu một mình ở viện Cháu bé nằm một mình tại bệnh viện trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ đã có bố tới chăm sóc. Vừa nhận được tin tức hỏa hoạn, người bố đang đi công tác tại Điện Biên đã tức tốc bay về Hà Nội.

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