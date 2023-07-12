Vụ cháu bé bị người lạ đưa lên xe ở Bình Thuận: Người cha vẫn chưa hết thót tim, phải uống thuốc để bớt đau đầu

Đời sống 12/07/2023 10:45

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cặp đôi nam nữ ép một bé trai lên xe máy, định chở đi. Song, hành động bất thường trên may mắn được người nhà bé trai phát hiện, ngăn cản

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sự việc được xác nhận xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 9/7, trước một quán cà phê trên đường Nguyễn Du, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Nội dung đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai đang chơi ở một quán nước nằm ở mặt tiền đường lớn, thì bị 2 người đi xe máy gọi lại. Trong lúc người đàn ông ngồi trên xe, người phụ nữ ngồi phía sau bước xuống và bế bé lên. Ngay sau đó, một người dân mặc áo vàng sống gần đó tức tốc chạy lại ngăn cản 2 người này chở bé đi. Sau đó, cặp đôi đi xe máy được đưa vào trước khu vực quán để đối chất với sự chứng kiến của người thân bé.

Vụ cháu bé bị người lạ đưa lên xe ở Bình Thuận: Người cha vẫn chưa hết thót tim, phải uống thuốc để bớt đau đầu - Ảnh 1
2 người lạ vẫy tay để bé trai tiến lại rồi bế lên xe - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, anh T.T cho biết mình là cha của em bé trong clip, năm nay bé được 4 tuổi. Anh T. nói rằng tới thời điểm hiện tại, anh vẫn còn chưa hết cảm giác “thót tim" của vụ việc vừa qua, vẫn còn uống thuốc để giảm bớt tình trạng đau đầu. Vụ việc diễn ra như trong clip, may mắn có người thân của gia đình (áo vàng) hỗ trợ.

 

Người cha cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang bán hàng ở khu vực biển Cam Bình, cách nhà không quá xa. Còn mẹ của bé vì có vấn đề về sức khỏe nên thời điểm đó đang nghỉ ngơi ở trong nhà.

Vụ cháu bé bị người lạ đưa lên xe ở Bình Thuận: Người cha vẫn chưa hết thót tim, phải uống thuốc để bớt đau đầu - Ảnh 2
Đôi nam nữ nghi bắt cóc bé trai bị chặn lại ngay khi định chạy xe đi - Ảnh: Báo dân Trí

“2 người đi xe máy nói là 2 mẹ con. Họ nói vì ngoài khu vực biển có thông báo trẻ lạc nên khi đi ngang qua đường thấy bé đang chơi một mình nên tưởng lầm đây là đứa bé bị lạc đó. Họ chở bé đi là để tìm lại người thân cho bé. Vì con mình thân thiện với mọi người, cũng không sợ người lạ, hay ra biển nên khi họ nói chở ra biển là con lên xe”, anh T. kể lại.

Anh cho rằng sự việc cũng là một sự hiểu lầm nên cũng không truy cứu thêm. Tuy nhiên, sau vụ việc lần này, anh cho biết bản thân rút ra được bài học là quan tâm tới con nhiều hơn, lúc nào cũng để con trong tầm mắt mình để tránh như sự việc đáng tiếc xảy ra.

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