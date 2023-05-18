Tụt đai cáp bảo vệ, nam công nhân ở Gia Lai tử vong khi rơi từ độ cao 6m

Đời sống 18/05/2023 11:21

Ngày 18/5, gia đình anh Nguyễn Văn T. (42 tuổi, trú tại thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) đã đưa thi thể anh về làm lễ an táng.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 18/5, anh Nguyễn Văn T. (42 tuổi, trú tại thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) đã đưa thi thể anh về làm lễ an táng. Anh T. là công nhân vừa bị ngã cột điện ở độ cao 6 m và thiệt mạng vào hôm qua 17/5. Anh T. đang tham gia thi công dự án mở rộng đường Nay Der (do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Pleiku làm chủ đầu tư).

Cụ thể, vào lúc 10h45 ngày 17/5, tại ngã ba giao nhau giữa đường Nay Der và đường Hùng Vương (TP Pleiku), anh T. cùng đội thi công tiến hành tháo dỡ các trụ điện để thi công mở rộng đường Nay Der.

Khi anh T. đang leo lên cột điện để tháo dây điện thì bị tuột đai cáp bảo vệ và ngã xuống đất từ độ cao 6 m. Sau đó, anh T. được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu song đã không qua khỏi.

Hiện tại, thi thể anh T. đã được gia đình đưa về làm lễ an táng. Gia đình anh T. cũng không yêu cầu khám nghiệm tử thi vì thời điểm xảy ra tai nạn có em trai của anh T. chứng kiến sự việc.

Tụt đai cáp bảo vệ, nam công nhân ở Gia Lai tử vong khi rơi từ độ cao 6m - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Trước đó, một trường hợp tương tự xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 20/2/2023, theo thông tin từ báo Dân Trí, tại cơ sở của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đang thuê lại mặt bằng tại cơ sở 2, thuộc Nhà máy Đóng tàu Phà Rừng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, trong lúc làm việc anh L.V.Q. (40 tuổi, quê Thái Bình) không may rơi từ trên cao xuống dẫn đến đa chấn thương.

Nam công nhân sau đó được đưa vào Phân viện Minh Đức, Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên cấp cứu nhưng do thương tích nặng người này sau đó đã tử vong. 

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