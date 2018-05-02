Trồng cà chua không cần hạt giống: Cách làm mới lạ nhưng đảm bảo thành công, cả năm thu hoạch mỏi tay

Đời sống 02/05/2018 17:41

Không cần hạt giống, chỉ cần cắt từng lát cà chua mang gieo xuống đất, chị em đã có ngay một vườn nặng trĩu quả, ăn cả năm không hết.

Cà chua có thể chế biến thành các món ăn ngon miệng khác nhau. Ngoài ra, chúng còn là nguồn cung cấp nhiều loại vitamin tốt cho sức khỏe cũng như giúp làm chậm quá trình lão hóa hiệu quả.

Nhưng vấn đề thực phẩm sạch lại khiến nhiều người e ngại. Do đó, nhiều chị em nội trợ đã quyết định tự trồng cà chua trong khu vườn của mình.

Trồng cà chua không cần hạt giống: Cách làm mới lạ nhưng đảm bảo thành công, cả năm thu hoạch mỏi tay - Ảnh 1
Cà chua chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe cũng như làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cách trồng truyền thống bằng hạt giống khiến không ít chị em gặp khó khăn trong việc lựa chọn và tốn thời gian chăm sóc. Để giải quyết vấn đề này, các chị em nội trợ nên áp dụng ngay cách trồng cà chua thái miếng đơn giản sau đây.

Cách trồng cà chua không cần hạt giống đơn giản ngay tại nhà

Chuẩn bị:

- Chậu trồng

- Đất

- Phân hữu cơ

- Cát mịn

- Cà chua: 1 trái (Nên chọn trái chín già, đỏ tươi, không bị dập hay hư hỏng)

Thực hiện:

Bước 1: Bạn trộn 50% đất vườn thông thường với 30% phân hữu cơ và 20% cát mịn để làm đất ươm cà chua.

Trồng cà chua không cần hạt giống: Cách làm mới lạ nhưng đảm bảo thành công, cả năm thu hoạch mỏi tay - Ảnh 2
Đất đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của cây - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Thái trái cà chua thành 4 - 5 lát theo chiều ngang và có độ dày khoảng 0,5 cm.

Bước 3: Đặt từng lát cà chua vào chậu, bạn nên chú ý để khoảng cách các lát đều nhau như vậy cây mọc lên có chỗ phát triển và hút chất dinh dưỡng tốt hơn.

Trồng cà chua không cần hạt giống: Cách làm mới lạ nhưng đảm bảo thành công, cả năm thu hoạch mỏi tay - Ảnh 3
Chú ý đến khoảng cách của các lát cà chua để đảm bảo cây phát triển tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Tiếp theo, cho đất vào lấp những lát cà chua nhưng đừng chôn quá sâu. Sau đó, bạn tưới một lượng nước vừa đủ để làm ẩm đất.

Bước 5: Dùng một tấm nylon đã được đục vài lỗ nhỏ để bọc chậu lại nhằm tạo môi trường giống nhà kính giúp cây nhanh nảy mầm.

Bước 5: Bạn đặt chậu cây cà chua ở nơi thoáng mát, có bóng râm, tránh ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, các chị em không cần phải tưới nước hàng ngày, chỉ cần đảm bảo đất không quá khô là được.

Bước 6: Sau 15 ngày, cây đã nảy mầm và cao khoảng từ 10 - 15 cm. Lúc này, bạn hãy chọn ra 1 -2 cây phát triển khỏe mạnh nhất để tiếp tục trồng trong chậu và loại bỏ những cây còn lại. Nếu muốn giữ lại tất cả, bạn nên tách ra mỗi chậu tối đa 2 cây để đảm bảo chúng có thể phát triển tốt nhất.

Trồng cà chua không cần hạt giống: Cách làm mới lạ nhưng đảm bảo thành công, cả năm thu hoạch mỏi tay - Ảnh 4
Những cây giống khỏe mạnh đã sẵn sàng để đem trồng ngoài vườn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Khoảng 1 tháng sau khi trồng, cây đã cao lên rất nhiều. Lúc này bạn nên cắm thêm thanh gỗ hoặc tre buộc vào thân cây để cây có thể leo lên.

Bước 8: Sau 3 - 4 tháng cây sẽ cho ra những quả cà chua đầu tiên. Nếu muốn cây cho ra nhiều quả hơn và đạt chất lượng, bạn nên bón thêm phân hữu cơ để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây.

Trồng cà chua không cần hạt giống: Cách làm mới lạ nhưng đảm bảo thành công, cả năm thu hoạch mỏi tay - Ảnh 5
Những trái cà chua chất lượng, đảm bảo an toàn cho gia đình bạn sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Với cách trồng cà chua không cần hạt giống đơn giản ở trên, các chị em nội trợ sẽ chẳng cần phải mất nhiều công sức mà vẫn thu hoạch được những quả ngon và chất lượng nhất.

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