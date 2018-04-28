Cách trồng hành lá tại nhà không cần đất, chị em vụng về đến mấy cũng thành công

Hành lá là một loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình người Việt. Hơn thế nữa, chúng còn có nhiều công dụng chữa bệnh tuyệt vời. Do đó bạn còn chần chừ gì mà không "bỏ túi" ngay 2 cách trồng hành lá không cần đất đơn giản sau đây?

- Củ hành khô (chọn những củ không bị hỏng hay mốc)

Thực hiện:

Bước 1: Đầu tiên, bạn xếp chồng 5 khay đựng trứng khít lên nhau. Lưu ý: Ở mỗi ô của khay bạn hãy đục một lỗ nhỏ để nước có thể ngấm đều qua các lớp.

Chỉ cần vài khay đựng trứng bạn có thể trồng được hành lá ăn cả năm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Tiếp theo, đặt vào mỗi ô một củ hành khô, để phần gốc xuống dưới, phần ngọn mầm hướng lên trên.

Bước 3: Bạn dùng bình phun sương tưới ẩm toàn bộ khay trứng, sau đó đặt chúng ở những nơi râm mát và tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào.

Thường xuyên tưới khay trứng để giúp hành lá phát triển tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Đều đặn tưới nước cho khay trứng 2 lần/ngày, nước ngấm vào giấy sẽ tạo môi trường lý tưởng cho hành ra rễ và phát triển. Sau khoảng 2 tuần, bạn đã có hành lá đảm bảo vệ sinh để sử dụng.

Trồng hành lá thủy canh

Chuẩn bị:

- Hành tươi: 4 - 5 nhánh (Chọn những nhánh có củ và lá to, mập không bị héo và còn nguyên rễ)

- Ly hoặc lọ thủy tinh: 1 cái

Thực hiện:

Bước 1: Hành lá sau khi mua về bạn rửa sạch rồi sử dụng phần màu xanh để nấu ăn như bình thường. Chỉ cần chừa lại một đoạn lá xanh cùng với phần gốc trắng có rễ bên dưới (khoảng 5 - 7 cm).

Cắt hành lá như hình và chuẩn bị trồng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Ngâm phần gốc hành trong ly nước rồi đặt ở nơi thoáng khí và có sự tiếp xúc với ánh sáng mặt trời như cửa sổ, ban công... Cứ ngâm như thế sau khoảng 2 – 3 ngày, những nhánh hành ban đầu sẽ vươn lên phát triển tươi tốt và xanh mướt.

Bước 3: Khi hành đã đủ lớn với thân dài và mập mạp, bạn có thể cắt phần lá và chế biến món ăn như bình thường. Đặc biệt sau khi thu hoạch, cây hành của bạn vẫn tiếp tục phát triển cho ra các đợt lá tiếp theo.

Lưu ý: Khi thu hoạch được 4 - 5 lần, các chị em nên trồng lại bằng những nhánh hành mới để đảm bảo chất lượng.

Cách trồng hành lá bằng thủy canh đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được - Ảnh minh họa: Internet

Với hai cách trồng hành lá không cần dùng đất đơn giản ngay tại nhà ở trên, đảm bảo chị em nào cũng có thể thực hiện thành công.