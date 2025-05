Trích xuất camera vụ nam shipper bị đánh vỡ mũi, sưng trán khi đi giao hàng ở Đồng Nai

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 10/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an phường Bảo Vinh (thành phố Long Khánh) đang củng cố hồ sơ để xử lý nghi can đuổi đánh nam shipper gây bức xúc dư luận.

Cụ thể, cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Thái Tú (22 tuổi, ngụ thành phố Long Khánh) về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.