TP.HCM: Hai mẹ con tử vong tại chỗ sau va chạm với xe tải

Đời sống 03/09/2025 14:37

Cả hai mẹ con ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán qua tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 3/9, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm 2 người tử vong ở phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.

Hơn 11h cùng ngày, nam tài xế lái xe tải biển số 89H-024.xx chạy trên đường  Dương Thị Mười, hướng đi đường Đông Bắc. Khi đến giao lộ Dương Thị Mười - Trương Thị Hoa, phường Trung Mỹ Tây, phương tiện này xảy ra va chạm với xe máy biển số 59G2-934.xx do người phụ nữ 40 tuổi chở theo con gái 18 tuổi (quê Tây Ninh) lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến hai mẹ con ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, thi thể hai nạn nhân nằm phía sau đuôi xe.

Nhận tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp cùng Công an TPHCM đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

TP.HCM: Hai mẹ con tử vong tại chỗ sau va chạm với xe tải - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong. Cụ thể theo báo Công An Nhân Dân, khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, tài xế Nguyễn Thành T (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương cũ), điều khiển xe ben BS: 50H-700.28 băng qua xa lộ Hà Nội đoạn thuộc nút giao Tân Vạn, theo hướng từ đường Mỹ Phước Tân Vạn đi vào đường Nguyễn Xiển.

Khi phương tiện đang rẽ phải vào đường Nguyễn Xiển, phường Đông Hòa, TPHCM (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), đã xảy ra va chạm với xe máy do ông Cao Quốc K (42 tuổi) điều khiển chở mẹ ruột là bà Trần Thị Thu H (62 tuổi, cùng ngụ phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) đang chạy thẳng trên xa lộ Hà Nội.

Va chạm làm hai mẹ con ngã xuống đường, bị bánh xe ben cán tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an TPHCM va Công an phường Đông Hòa, Đội CSGT Rạch Chiếc đến khám nghiệm hiện trường, đưa tài xế về trụ sở làm việc.

