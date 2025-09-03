Từ nay đến Tết Trung Thu, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, Đại Cát Đại Lợi, tha hồ mua nhà tậu xe, kiếm tiền cực dễ, túi luôn rủng rỉnh Tiền Tài

Tâm linh - Tử vi 03/09/2025 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, Đại Cát Đại Lợi, tha hồ mua nhà tậu xe, kiếm tiền cực dễ, túi luôn rủng rỉnh Tiền Tài từ nay đến Tết Trung Thu nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Từ nay đến Tết Trung Thu, tuổi Hợi xác định rõ ràng mục tiêu của mình để phấn đấu trong thời gian tới, điều này mang đến những niềm hứng khởi khiến tuổi Hợi có thêm động lực để cố gắng cũng như nỗ lực hết mình. Công việc nhờ thế mà được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả hơn dự kiến.

Từ nay đến Tết Trung Thu, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, Đại Cát Đại Lợi, tha hồ mua nhà tậu xe, kiếm tiền cực dễ, túi luôn rủng rỉnh Tiền Tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi cũng được quý nhân che chở nên vận trình tình duyên thuận lợi hơn rất nhiều. Những mâu thuẫn giữa con giáp này và đối phương dường như không còn nghiêm trọng. Đôi bên cùng nhau giải quyết ổn thỏa, giúp tình yêu thêm thắm thiết hơn sau mỗi chông gai.

Con giáp tuổi Dậu 

Từ nay đến Tết Trung Thu, công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi trong ngày hôm nay nhờ có Tam Hội thúc đẩy. Bạn sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh. Đồng thời, bạn cũng chẳng ngại thử thách mình trong những lĩnh vực xa lạ để có thể tiến bộ nhanh chóng. 

Từ nay đến Tết Trung Thu, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, Đại Cát Đại Lợi, tha hồ mua nhà tậu xe, kiếm tiền cực dễ, túi luôn rủng rỉnh Tiền Tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

May mắn hơn, con giáp này còn có thể gặp được quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đây chính là cơ hội tốt để bạn học hỏi những kinh nghiệm quý báu do đối phương truyền dạy, giúp ích cho công việc sau này, đồng thời phát hiện những điểm yếu cần phải khắc phục nhanh chóng. 

Con giáp tuổi Thìn 

Từ nay đến Tết Trung Thu, tài tinh đưa tới tin vui tiền bạc cho tuổi Thìn, có nhiều người có thêm nguồn của cải bằng nghề phụ, trúng thưởng... Nếu con giáp này biết nắm bắt tốt cơ hội đang có thì dễ phát tài nhanh.

Từ nay đến Tết Trung Thu, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, Đại Cát Đại Lợi, tha hồ mua nhà tậu xe, kiếm tiền cực dễ, túi luôn rủng rỉnh Tiền Tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh khuyên tuổi Thìn nên ghi lại những kỷ niệm đẹp của mình vào một cuốn nhật ký, đến khi nào con giáp này cảm thấy buồn hay chán nản, đọc lại những mẩu tin vui vui đó sẽ giúp bản mệnh cảm thấy yêu đời hơn. Tuổi Thìn đừng ngại bày tỏ tình cảm với đối tượng mình thầm thương trộm nhớ trong ngày tam hợp. Gia đình các cặp đôi cũng thuận hòa hơn nhờ thấu hiểu và biết lắng nghe nhau hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp tạm biệt túng thiếu, gặp hung hóa cát, chuẩn bị giàu có nức tiếng, Vượng Phu Ích Tử, cuộc đời giàu sang

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp tạm biệt túng thiếu, gặp hung hóa cát, chuẩn bị giàu có nức tiếng, Vượng Phu Ích Tử, cuộc đời giàu sang

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tạm biệt túng thiếu, gặp hung hóa cát, chuẩn bị giàu có nức tiếng, Vượng Phu Ích Tử, cuộc đời giàu sang trong 10 ngày tới nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 5/9 đến 9/9, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, đón cơn mưa tiền tỷ, may mắn chạm đỉnh, mọi điều như ý, tiền tài hanh thông

Từ ngày 5/9 đến 9/9, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, đón cơn mưa tiền tỷ, may mắn chạm đỉnh, mọi điều như ý, tiền tài hanh thông

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Tiết lộ nguyên nhân hai nữ công nhân tử vong tại hồ Hoàng Mai 3, Bắc Ninh

Tiết lộ nguyên nhân hai nữ công nhân tử vong tại hồ Hoàng Mai 3, Bắc Ninh

Đời sống 47 phút trước
TP.HCM: Hai mẹ con tử vong tại chỗ sau va chạm với xe tải

TP.HCM: Hai mẹ con tử vong tại chỗ sau va chạm với xe tải

Đời sống 56 phút trước
Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Đời sống 57 phút trước
Thần Tài ban tài lộc sau ngày 4/9/2025, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 4/9/2025, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
TP.HCM: Tạm giữ người đàn ông gây thương tích cho vợ rồi đưa đi cấp cứu

TP.HCM: Tạm giữ người đàn ông gây thương tích cho vợ rồi đưa đi cấp cứu

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Từ nay đến Tết Trung Thu, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, Đại Cát Đại Lợi, tha hồ mua nhà tậu xe, kiếm tiền cực dễ, túi luôn rủng rỉnh Tiền Tài

Từ nay đến Tết Trung Thu, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, Đại Cát Đại Lợi, tha hồ mua nhà tậu xe, kiếm tiền cực dễ, túi luôn rủng rỉnh Tiền Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Thương hiệu nước hoa Saras đồng hành cùng Ngày Gia đình Việt nam 28/6

Thương hiệu nước hoa Saras đồng hành cùng Ngày Gia đình Việt nam 28/6

Làm đẹp 2 giờ 21 phút trước
Sử dụng nước hoa khi chơi Pickleball: Nên hay không?

Sử dụng nước hoa khi chơi Pickleball: Nên hay không?

Làm đẹp 2 giờ 24 phút trước
Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng

Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tài đầy túi, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời sang trang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tài đầy túi, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời sang trang

Tử vi thứ Năm 4/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tử vi thứ Năm 4/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 5/9 đến 9/9, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, đón cơn mưa tiền tỷ, may mắn chạm đỉnh, mọi điều như ý, tiền tài hanh thông

Từ ngày 5/9 đến 9/9, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, đón cơn mưa tiền tỷ, may mắn chạm đỉnh, mọi điều như ý, tiền tài hanh thông

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 4/9/2025, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 4/9/2025, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Từ nay đến ngày 9/9/2025, 3 con giáp có vận kim tiền, 99% trúng số độc đắc, không là Tỷ Phú cũng là Đại Gia, mọi việc hanh thông thuận lợi, sống trong giàu sang

Từ nay đến ngày 9/9/2025, 3 con giáp có vận kim tiền, 99% trúng số độc đắc, không là Tỷ Phú cũng là Đại Gia, mọi việc hanh thông thuận lợi, sống trong giàu sang

Đúng 18h chiều nay, ngày 3/9/2025, 3 con giáp bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu, đón mưa Phú Quý, đổi đời rực rỡ, may mắn trăm bề

Đúng 18h chiều nay, ngày 3/9/2025, 3 con giáp bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu, đón mưa Phú Quý, đổi đời rực rỡ, may mắn trăm bề

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (4/9-5/9), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (4/9-5/9), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp tạm biệt túng thiếu, gặp hung hóa cát, chuẩn bị giàu có nức tiếng, Vượng Phu Ích Tử, cuộc đời giàu sang

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp tạm biệt túng thiếu, gặp hung hóa cát, chuẩn bị giàu có nức tiếng, Vượng Phu Ích Tử, cuộc đời giàu sang