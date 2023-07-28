TPHCM: Cấm xe trên đường Phạm Ngọc Thạch từ trưa 29 đến trưa 30/7, lộ trình nào thay thế?

Đời sống 28/07/2023 21:30

Sở GTVT TPHCM vừa có thông báo lịch hạn chế phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường thuộc khu vực quận 1 và quận 3 để tổ chức giải chạy bộ Marathon Dream Cup 2023.

Theo thông tin từ VTC News, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tổ chức Giải chạy bộ Marathon Dream Cup 2023, từ 12h, ngày 29/7 đến 12h, ngày 30/7 TP.HCM sẽ cấm và hạn chế các loại xe lưu thông trên đường Phạm Ngọc Thạch, bắt đầu từ đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Văn Chiêm (quận 1).

TPHCM: Cấm xe trên đường Phạm Ngọc Thạch từ trưa 29 đến trưa 30/7, lộ trình nào thay thế? - Ảnh 1
Đường Phạm Ngọc Thạch - Ảnh minh họa: VTC News

Theo Sở GTVT TP.HCM, lộ trình thay thế được bố trí cụ thể như sau:   

+ Lộ trình 1: Đường Phạm Ngọc Thạch - đường Nguyễn Văn Chiêm - đường Hai Bà Trưng - đường Trần Cao Vân - Công Trường Quốc Tế - đường Phạm Ngọc Thạch.

+ Lộ trình 2: Đường Phạm Ngọc Thạch - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Hai Bà Trưng - đường Nguyễn Văn Chiêm - đường Phạm Ngọc Thạch.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trong đó, từ 4h30 đến 9h30 ngày 30/7, tổ chức giao thông sẽ hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình của giải chạy qua quận 1 và quận 3.

TPHCM: Cấm xe trên đường Phạm Ngọc Thạch từ trưa 29 đến trưa 30/7, lộ trình nào thay thế? - Ảnh 2
Đoạn đường Phạm Ngọc Thạch nhìn từ Hồ Con Rùa về phía Nhà thờ Đức Bà - Ảnh: Báo Dân Trí

Lộ trình từ đường Lê Duẩn (tại giao lộ Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn) → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Lý Tự Trọng → đường Đồng Khởi → đường Lê Thánh Tôn → đường Nguyễn Huệ → đường Lê Lợi → Công Trường Lam Sơn → đường Hai Bà Trưng → đường Trần Cao Vân → Công Trường Quốc Tế → đường Võ Văn Tần → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Phạm Ngọc Thạch (trước Nhà văn hóa Thanh niên).

Sở GTVT lưu ý người điều khiển phương tiện cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường trong các ngày này.

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