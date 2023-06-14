Tiếp tục lên phương án cấm xe máy ở Hà Nội

Bên cạnh đó, TP. Hà Nội cũng sẽ phát triển các mô hình kinh tế mới như: Kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm, kinh tế số, kinh tế du lịch, kinh tế thể thao, kinh tế vỉa hè.

Theo thông tin từ Vietnamnet, UBND TP. Hà Nội vừa quyết định phê duyệt Đề án phát triển kinh tế đô thị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án nêu ra nhiều giải pháp để phát triển các ngành kinh tế đô thị, trong đó có việc phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng…

Trong đó, cần cải tạo, chỉnh trang khu vực nội đô để khai thác kinh tế đô thị hiệu quả nhất; biến cả khu vực nội đô lịch sử thành khu vực có thể đi bộ.

Theo đó, TP. Hà Nội yêu cầu thiết kế, chỉnh trang sao cho tạo điều kiện thuận lợi nhất để đi bộ, để kinh tế vỉa hè, kinh tế cá thể phát triển bên cạnh ngành kinh tế hiện đại, thay vì một số tuyến phố đi bộ như hiện nay.

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, để thực hiện phát triển kinh tế đô thị, TP. Hà Nội đưa ra 33 nhiệm vụ, dự án, đề án, chương trình ưu tiên thực hiện. Trong đó, đáng chú ý, có Đề án "Phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030" giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp Công an thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện trong giai đoạn 2023-2025.

Các phương tiện nhích từng bước khi đi qua nút giao thông trên tuyến đường Nguyễn Xiển ở giờ cao điểm - Ảnh: Báo Lao Động

Sở Giao thông Vận tải cũng được giao chủ trì, thực hiện Đề án "Thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào", hoàn thiện trong giai đoạn 2023-2025.

Sở Quy hoạch Kiến trúc được giao phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng, các sở, ngành liên quan trong giai đoạn 2023-2025, lập Đề án "Chỉnh trang, làm đẹp cảnh quan hai bên bờ sông Hồng trên địa bàn thành phố giai đoạn từ nay đến 2030".

Hiện, tổng số phương tiện giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội là khoảng 8 triệu phương tiện, trong đó có hơn 6 triệu xe máy; chưa kể còn khoảng hơn 1 triệu phương tiện từ các tỉnh, thành phố tham gia giao thông tại thủ đô.