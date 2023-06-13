TP.HCM: Cấm xe container lưu thông trên 8 tuyến đường để thi công hầm chui

Đời sống 13/06/2023 20:29

Kể từ ngày 18/6/2023 đến ngày 13/4/2024, cấm xe sơ-mi rơ-moóc (xe container) lưu thông trên 8 tuyến đường khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất và đường kết nối trung tâm TP.HCM để phục vụ thi công hầm chui dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa.

Theo thông tin từ VietNamNet, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn và các hạng mục liên quan của gói thầu số 9 thuộc công trình xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa (quận Tân Bình), Sở GTVT vừa có thông báo về phân luồng giao thông.

Theo đó, kể từ ngày 18/6/2023 đến ngày 13/4/2024, cấm xe sơ-mi rơ-moóc (xe container) lưu thông trên 8 tuyến đường khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất và đường kết nối trung tâm TP.HCM.

TP.HCM: Cấm xe container lưu thông trên 8 tuyến đường để thi công hầm chui - Ảnh 1
Gói thầu xây dựng hầm chui thuộc dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa với tổng đầu tư 4.848 tỷ đồng - Ảnh: VietNamNet

Đối với trục đường Bạch Đằng - Phan Đăng Lưu - Hoàng Văn Thụ - Phan Thúc Duyện: Sẽ cấm lưu thông theo cả hai chiều trên đường Bạch Đằng (đoạn từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến đường Lê Quang Định) đoạn qua địa bàn quận Bình Thạnh.

Đường Phan Đăng Lưu (đoạn từ đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh đến đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận) và đường Hoàng Văn Thụ (đoạn từ ngã tư Bảy Hiền, quận Tân Bình đến ngã tư Phú Nhuận, quận Phú Nhuận) cấm lưu thông theo cả 2 hướng.

Đường Phan Thúc Duyện (đoạn từ đường Phan Đình Giót đến đường Trần Quốc Hoàn), quận Tân Bình sẽ cấm lưu thông theo hướng từ đường Phan Đình Giót đến đường Trần Quốc Hoàn.

Đối với trục đường Điện Biên Phủ - Võ Thị Sáu: Sẽ cấm lưu thông theo hướng từ ngã tư Hàng Xanh đến đường Đinh Tiên Hoàng đối với đường Điện Biên Phủ (đoạn từ ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh đến đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1).

Đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1 đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3) sẽ cấm lưu thông theo hướng từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Đối với trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi sẽ cấm lưu thông theo cả 2 hướng đối với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến cầu Công Lý, quận 3), đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ cầu Công Lý đến đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận).

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Đường Trần Quốc Hoàn hướng ra vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình) thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm - Ảnh: Báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam

Dẫn thông tin từ Báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, lộ trình lưu thông thay thế như sau:

- Lộ trình 1 (hướng từ phía Đông đến phía Tây Thành phố và ngược lại): Xa lộ Hà Nội → đường Mai Chí Thọ – đường Đồng Văn Cống - đường Võ Chí Công – cầu Phú Mỹ — nút giao Khu A – đường Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 1 và ngược lại.

- Lộ trình 2 (hướng từ phía Bắc đến phía Nam Thành phố): Quốc lộ 22 – Quốc lộ 1 — Xa lộ Hà Nội — đường Mai Chí Thọ – đường Đồng Văn Cống — đường Võ Chí Công → cầu Phú Mỹ → nút giao Khu A → đường Nguyễn Văn Linh — đường Nguyễn Hữu Thọ và ngược lại.

Tương tự, kể từ ngày 18/6/2023 đến ngày 31/5/2024, điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Phan Thúc Duyện (đoạn từ đường Trần Quốc Hoàn đến hẻm số 4 Phan Thúc Duyện), quận Tân Bình.

Cụ thể: Tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng từ đường Trần Quốc Hoàn đến hẻm số 4 Phan Thúc Duyện; đồng thời cấm xe khách và xe tải lưu thông.

Lộ trình thay thế như sau: đường Phan Thúc Duyện → đường Thăng Long — đường Hậu Giang – đường Trường Sơn – đường Trần Quốc Hoàn.

Sở GTVT cũng lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

 

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