TP.HCM: Đề xuất cấm xe giường nằm vào nội đô

Dẫn nguồn thông tin từ báo VnExpress, sau hơn 4 tháng lập vành đai cấm xe giường nằm vào nội đô từ 6h - 22h, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã ra kiến nghị cấm hoàn toàn ôtô khách giường nằm vào nội đô 24/24h.

Đề xuất này đã được nêu trong công văn Sở Giao thông Vận tải, đồng thời được gửi các đơn vị liên quan để nhận góp ý. Theo các cơ quan chức năng, việc đưa ra quy định cấm này nhằm tăng cường quản lý cũng như giám sát chặt chẽ hoạt động của ôtô giường nằm. Đồng thời, hạn chế một số bãi xe bên trong khu vực nội đô, hình thành các bến cóc, xe dù... tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và ùn tắc giao thông.

Vành đai cấm xe vẫn như trước:

Xe bị giới hạn bởi các tuyến: quốc lộ 1 - đường Nguyễn Văn Linh - Võ Chí Công - Nguyễn Thị Định - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1. Xe vẫn được chạy bình thường trên các tuyến vành đai.

Xe giường nằm vào bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, theo hành lang: quốc lộ 1 - quốc lộ 13 - đường Đinh Bộ Lĩnh - bến xe Miền Đông - quốc lộ 13 - quốc lộ 1. Tại bến xe Miền Tây theo trục: quốc lộ 1 - đường Kinh Dương Vương - bến Miền Tây và ngược lại.

Vành đai cấm xe giường nằm vào nội đô - Ảnh: báo VnExpress

Theo nguồn tin từ báo Thanh niên, song song với đề xuất cấm xe giường nằm vào nội đô 24/24, Sở GTVT cho phép xe khách giường nằm hoạt động liên tỉnh theo tuyến cố định tại bến xe Miền Tây được lưu thông không hạn chế thời gian. Bên cạnh đó, Sở GTVT TP.HCM cũng đề nghị công an tăng cường bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.