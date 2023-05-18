Cấm xe lưu thông qua hầm Thủ Thiêm trong 9 ngày

Đời sống 18/05/2023 16:34

Thành phố Hồ Chí Minh cấm xe lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn từ ngày 20-28/5 để luyện tập phòng cháy chữa cháy.

Dẫn nguồn tin từ báo Sức khỏe và đời sống, nhằm để diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ cấp thành phố 2023, thành phố thực hiện lệnh cấm lưu thông tất cả các phương tiện giao thông qua hầm Thủ Thiêm (đường hầm vượt sông Sài Gòn).

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Cấm lưu thông tất cả các phương tiện giao thông qua hầm Thủ Thiêm - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Theo đó, để đảm bảo an toàn trong quá trình diễn tập bên trong hầm, tất cả các phương tiện bị cấm lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn từ 19h45 đến 23h các ngày từ 20 đến 26/5; từ 7h45 đến 11h các ngày 27 và 28/5. Đồng thời, Sở GTVT TP.HCM cũng lưu ý người dân khi điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, lộ trình di chuyển có thể thay đổi như sau: 

Hướng từ thành phố Thủ Đức đến Quận 1: đường Mai Chí Thọ → đường Tố Hữu → đường R12 → cầu Thủ Thiêm 2 →đường Lê Duẩn → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Võ Văn Kiệt. 

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Hướng từ thành phố Thủ Đức đến Quận 1 - Ảnh: báo Vietnamnet

Hướng từ Quận 1 đến thành phố Thủ Đức: đường Võ Văn Kiệt → đường song hành Võ Văn Kiệt → đường Võ Văn Kiệt → đường Tôn Đức Thắng → cầu Thủ Thiêm 2 → đường Tố Hữu → đường Mai Chí Thọ.  

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