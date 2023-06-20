TP.HCM: Cấm xe cộ ra vào đường Lê Lợi trong 2 ngày để tổ chức ngày quốc tế Yoga

Đời sống 20/06/2023 20:40

Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông báo cấm các loại xe lưu thông trên phần đường dành cho xe ô tô trên đường Lê Lợi trong khoảng thời gian từ 8 giờ ngày 20/6 đến 14 giờ 21/6 để phục vụ công tác tổ chức ngày quốc tế Yoga.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ công tác tổ chức ngày quốc tế Yoga tại đường Lê Lợi, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP HCM thông báo cấm các loại xe lưu thông trên phần đường dành cho xe ô tô trên đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur) trong khoảng thời gian từ 8 giờ ngày 20/6 đến 14 giờ 21/6.  

Các phương tiện lưu thông trên phần đường hỗn hợp theo điều tiết của lực lượng chức năng. Sở GTVT lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

TP.HCM: Cấm xe cộ ra vào đường Lê Lợi trong 2 ngày để tổ chức ngày quốc tế Yoga - Ảnh 1
TP.HCM cấm các loại xe lưu thông trên phần đường dành cho xe ô tô trên đường Lê Lợi trong khoảng thời gian từ 8 giờ ngày 20/6 đến 14 giờ 21/6 để tổ chức ngày quốc tế Yoga - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đối với các phương tiện giao thông của cá nhân, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị cấm, đề nghị trực tiếp liên hệ Sở Ngoại vụ (số 6 đường Alexandre de Rhodes, phường Bến Nghé, quận 1; số điện thoại: 028.3822.4224) để được hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông.

Trước đó, sáng 18/6, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, hơn 1.000 người hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 với chủ đề “Một thế giới, một sức khỏe chung”. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, trong sáng 18/6, hàng nghìn người yêu thích yoga đã tham dự và đồng diễn tại khu vực tượng đài Cảm Tử, hồ Hoàn Kiếm nhằm truyền tải thông điệp về lợi ích của bộ môn này đối với sức khỏe.

Cũng trong nguồn tin này, để công nhận những lợi ích với sức khỏe của yoga với người dân toàn thế giới, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 21/6 hàng năm là Ngày Quốc tế Yoga, theo lời kêu gọi của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tháng 9/2014.

TP.HCM: Cấm xe cộ ra vào đường Lê Lợi trong 2 ngày để tổ chức ngày quốc tế Yoga - Ảnh 2
Ngày Quốc tế Yoga 21/6 năm nay diễn ra với chủ đề “Một thế giới, một sức khỏe chung” - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô 

Việt Nam là nước đồng tài trợ cho Nghị quyết này của Đại hội đồng Liên hợp quốc về việc thành lập Ngày Quốc tế Yoga, đồng thời là đối tác quan trọng của Ấn Độ trong việc quảng bá và kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga 21/6 hàng năm.

Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, trên thế giới hiện có hơn 2 tỷ người tập yoga và trên 300 triệu người tập yoga hàng ngày. Số liệu của CDC Hoa Kỳ cũng cho thấy 60% người tập cải thiện tốt tình trạng mất ngủ sau khi tập.

Sự phổ biến rộng rãi của yoga tại Việt Nam cho thấy nhận thức sâu rộng về lợi ích của việc tập luyện yoga tại Việt Nam và vai trò của bộ môn này đối với sự kết nối sâu sắc về văn hóa và con người giữa hai nước.

Ngày Quốc tế Yoga 2023 với chủ đề “Một thế giới, một sức khỏe chung” được tổ chức tại hơn 35 tỉnh thành Việt Nam, bao gồm các địa điểm nổi bật như đỉnh Fansipan, hồ Hoàn Kiếm...

 

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