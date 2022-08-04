Tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ ở tuổi 72 cụ ông truyền cảm hứng cho giới trẻ: 2 năm liền không bỏ học buổi nào

Đời sống 04/08/2022 16:07

Vừa qua, ông Trịnh Đức Chinh (ngụ tại Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) vừa tốt nghiệp Thủ khoa Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh với điểm số 9 đáng tự hào, kết quả này là một quá trình đầy quyết tâm và nỗ lực học tập của người đàn ông tóc đã bạc trắng đầu này.

Theo Tuổi trẻ cho hay, cụ ông nay đã 72 tuổi, theo học Thạc sĩ tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM đến nay đã 2 năm. Với đề tài bảo vệ luận văn thạc sĩ lần này, cụ ông được đánh giá cao về chủ đề mới lạ, độc đáo, phần trình bày tự tin, thu hút. Hội đồng chấm 9 điểm và chúc mừng về thành tích của ông.

Tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ ở tuổi 72 cụ ông truyền cảm hứng cho giới trẻ: 2 năm liền không bỏ học buổi nào - Ảnh 1
Ông Trịnh Đức Chinh (ngụ tại Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) vừa tốt nghiệp Thủ khoa Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Ảnh VTC News, Tuổi trẻ

Được biết, trước khi hoàn thành thạc sĩ quản trị kinh doanh, cụ Chinh đã học và lấy được nhiều bằng cấp khác như: thạc sĩ vô tuyến điện, 3 bằng đại học hàng hải, kế toán tài chính và luật cũng như Không chỉ có hơn 20 năm công tác tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM.

Chia sẻ về hành trình học thạc sĩ, ông Chinh cho biết trường cách nhà gần 3km nên ông thường đi bộ. Những ngày mưa ngập, ông tự đi xe máy, đôi lúc vợ hoặc con gái cũng chở ông tới trường. Dù có chút khó khăn nhưng ông luôn là người tới lớp sớm nhất, cũng chưa từng bỏ buổi học nào.

Cũng theo ghi nhận của trường, ông Chinh luôn đến lớp đúng giờ, ngồi bàn đầu và tích cực xây dựng, chia sẻ ý kiến trong mỗi môn học. Khi học trực tuyến, cụ cũng không vắng học một ngày nào.

Tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ ở tuổi 72 cụ ông truyền cảm hứng cho giới trẻ: 2 năm liền không bỏ học buổi nào - Ảnh 2

Với ông Chinh, học tập là để tích lũy kiến thức và không bao giờ muộn. Ảnh: VTC News, Tuổi trẻ

Thông tin tại VTC News, việc ông Chinh theo đuổi ước mơ học tập cũng có nhiều khó khăn. Cụ thể là học viên U80, việc nhớ nhớ, quên quên cũng ảnh hưởng đến quá trình học tập. Thế nhưng, ông vẫn kiên trì với đèn sách. Quá trình làm luận văn, ông cũng vượt rất nhiều khó khăn, những trở ngại đường xá xa xôi để tìm đến các khóa đào tạo liên quan lấy ý kiến. Ông cho hay, dù ở Nha Trang, Hà Nội ông cũng bay ra và gửi bảng khảo sát tận tay từng người.

Bên cạnh “sự học suốt đời”, ông cũng là một người truyền đạt kiến thức cho con cháu của mình. Ông tâm đắc câu danh ngôn: "Đường đời là một chiếc thang không có nấc chốt và việc học là một quyển sách không có trang cuối cùng". Có lẽ vì vậy nên tháng 10 tới, ông sẽ bắt đầu chương trình Tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.

Ở nhà ông Chinh còn là “thần tượng” của các cháu nội, cháu ngoại. Mỗi năm học mới, ông cũng mua thêm một bộ sách giáo khoa cho bản thân để tự nghiên cứu và giảng bài cho các cháu.Dù đã ở tuổi xế chiều, sức khỏe có phần giảm sút nhưng tinh thần ông Chinh vẫn theo sát với niềm đam mê học tập. 

Nói về việc học nhiều, kết quả tốt của mình, cụ Chinh cho rằng việc học là một quyển sách không có trang cuối cùng. Học là để trưởng thành, để hòa nhập với cuộc sống văn minh, để có khả năng thích ứng với những tiến bộ khoa học bởi "nếu chúng ta ngừng học tập thì sẽ bị lạc hậu, thụt lùi”, ông Chinh bày tỏ.

Ông Chinh cũng thẳng thắn cho biết, đâu đó trong xã hội vẫn còn việc mua bán bằng cấp giả. Thế nhưng, cốt lõi của việc học là tri thức. Hành động “chạy” bằng, sử dụng bằng giả chính là “một con sâu làm rầu nồi canh”, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Ở độ tuổi mà mọi người chỉ mong an nhàn, vui vầy bên con cháu, ông lại lựa chọn theo đuổi con đường học vấn. Hơn hết, cụ Chinh học để truyền cảm hứng, động lực cho con cháu của mình.

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