Xếp hạng cả nước về điểm thi tốt nghiệp, Vĩnh Phúc xuất sắc có 10 thủ khoa các khối, đứng thứ hai toàn quốc

Xã hội 25/07/2022 14:23

Vĩnh Phúc xếp thứ 2 toàn quốc về điểm thi tốt nghiệp và đồng thời có số lượng đông đảo thủ khoa các khối trong năm nay.

Theo thông tin từ Tiền Phong cụ thể, thủ khoa khối A (Toán, Lý, Hóa) của tỉnh đạt số điểm 29,10 là hai học sinh: Nguyễn Văn Sớm, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và Đỗ Minh Phúc THPT Yên Lạc.

Thủ khoa khối A1 (Toán, Lý, Tiếng Anh) là em Phạm Hồng Phúc, Trường THPT Yên Lạc với 29,35 điểm.

Thủ khoa khối B (Toán, Hóa, Sinh) là em Phan Văn Khải, Trường THPT Bình Xuyên với 28,75 điểm.

Thủ khoa khối D4 (Toán, Văn, Tiếng Trung) là em Vũ Thị Thi, Trường THPT Nguyễn Viết Xuân với 28,90 / 30 điểm. Đặc biệt, Vũ Thị Thi cũng chính là thủ khoa tốt nghiệp của tỉnh với số điểm 6 môn thi tốt nghiệp, đạt 56,65 / 60 điểm. Vũ Thị Thi cũng chính là thủ khoa khối D toàn quốc.

Xếp hạng cả nước về điểm thi tốt nghiệp, Vĩnh Phúc xuất sắc có 10 thủ khoa các khối, đứng thứ hai toàn quốc - Ảnh 1
Vĩnh Phúc có 10 thủ khoa các khối. Ảnh: Tiền phong

Khối C (Văn, Sử, Địa), toàn tỉnh có 4 học sinh bằng điểm nhau ở mức 28,75 là các em: Nguyễn Thị Thảo Vân, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; Triệu Quốc Bảo, Trường THPT Sáng Sơn; Nguyễn Minh Anh, Trường THPT Hai Bà Trưng và thí sinh tự do Trần Thị Quỳnh Ninh.

Ngoài ra, em Nguyễn Hồng Quân, Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc là thủ khoa của khối Giáo dục thường xuyên với số điểm xét tuyển theo khối C đạt 27 điểm.

Một điều đặc biệt được kể ra, trong 10 thí sinh đó, có 1 thí sinh tự do và 1 thí sinh ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục Nghề nghiệp và 8 thí sinh còn lại ở khối THPT.

Cũng theo Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, năm nay địa phương có tỷ lệ tốt nghiệp THPT lớp 12 năm nay đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT khối GDTX của tỉnh cũng đạt 99,87%.

Tính tổng trung bình chung, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh năm 2022 đạt 99,97%, cao nhất từ trước đến nay.

Xếp hạng cả nước về điểm thi tốt nghiệp, Vĩnh Phúc xuất sắc có 10 thủ khoa các khối, đứng thứ hai toàn quốc - Ảnh 2
Bảng xếp hạng điểm trung bình cả nước. Ảnh: Vietnamnet

Theo Vietnamnet, với cách tính điểm trung bình bằng trung bình của tất cả các môn thi, Nam Định là địa phương dẫn đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp với điểm trung bình 7,047 điểm. Vĩnh Phúc đứng thứ 2 với trung bình 7,026. Bình Dương đứng thứ 3 với trung bình 7,021 điểm. Năm 2021, Bình Dương là địa phương dẫn đầu cả nước và Vĩnh Phúc đứng top 5. Tại kỳ thi năm nay, Vĩnh Phúc có tổng số 235 điểm 10 ở các môn, đứng đầu là Thanh Hóa với 411 thí sinh có điểm 10.

Ở môn Toán: Nam Định, Bình Dương và TP.HCM và 3 địa phương dẫn đầu môn Toán. Trong khi đó, Bắc Ninh, Ninh Bình và Vĩnh Phúc dẫn đầu môn Vật lý. Ở môn Hóa và môn Sinh, địa phương dẫn đầu đều là Tuyên Quang.

Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Nam Định dẫn đầu môn Văn, Sử, Địa. Còn TP.HCM lần thứ 6 liên tiếp dẫn đầu môn Ngoại ngữ.

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