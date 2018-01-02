Tổng hợp những lời chúc tết bạn bè hay và ấm lòng nhất

Năm mới 2018 đang đến rất gần rồi. Tết Nguyên Đán cũng không còn xa nữa. Bạn đã có những lời chúc tết hay nhất dành tặng bạn bè chưa?
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Bạn bè không nhất thiết phải là những lời chúc lịch sự, trang trọng, “sến”. Đôi khi, lời chúc hài hước và cực kỳ “củ chuối” cũng là món quà tinh thần tuyệt vời dành tặng “thằng” và “con bạn” thân trong dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất đấy. Đọc coi thử nha.
Những lời chúc tết bạn bè hay nhất
1. Tết đến xuân sang. Nhà nhà vui vẻ. Chứ đừng buồn bã. Mất công hổng vui. Năm mới tết đến. Xin chúc mọi người hạnh phúc yên vui. Đời sống thảnh thơi. Tình yêu thì phơi phới. CHÚC MỪNG NĂM MỚI.
2. Tuất ơi, tuất nhắn dùm ta
Sống dai như đĩa, sống lâu như rùa
Chúc nhau sống khỏe như trâu
Phát tài phát lộc muôn nhà an vui
Chúc thuyền trôi dạt bao lâu
Tìm ra bến đỗ bên nhau trọn đời.
3. 2018, 365 ngày vui vẻ, 1 năm may mắn, 0 gì cản trở, 2 mình tiến lên. Chúc mừng năm mới.
4. Chúc mọi điều tốt đẹp trong năm mới nhé. Happy New Year!
5. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Happy New Year 2018.
6. 1 năm mới, 1 tuổi mới,nhiều bạn mới, nhiều hiểu biết mới và 1 lời chúc mãi mãi hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu nhất.
7. Chúc các bạn nhiều lý do để vui vẻ năm tới!
8. Chúc bạn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc trong năm mới!
9. Chúc năm mới: 1 vợ, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 chỗ!
10. Chúc mọi người hay ăn chóng béo, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, dẻo dai như mèo, mịn màng trắng trẻo, sức khỏe như voi.
11. Năm mới Tết đến
Rước hên vào nhà
Quà cáp bao la
Mọi nhà no đủ
Vàng bạc đầy hũ
Gia chủ phát tài!
12. Kính chúc chị em!
Năm mới vui khoẻ
Gương mặt thì tươi trẻ
Thân hình thì mảnh dẻ
Nói cười thì khe khẽ
Ăn mặc đừng mát mẻ
Công việc luôn suôn sẻ
Sếp thưởng nhiều tiền lẻ
Lương tăng mà giá lại rẻ
Tình yêu luôn mới mẻ
Không có ai đơn lẻ
Vui buồn luôn chia sẻ
Chưa con thì sinh đẻ
Con rồi có nếp có tẻ
Đừng tin vào bói quẻ
Có nghị lực mạnh mẽ
Giàu có biết san sẻ
Thôi, bắt tay vui vẻ
Có tiền xin 500 lẻ!
13. Chúc bạn năm mới
Học hành tấn tới
Miệng luôn cười tươi
Du xuân khắp nơi
Nhận nhiều quà Tết
Đinh Dậu vừa hết
Mậu Tuất vừa sang
Thịnh vượng an khang
Vạn sự như ý
Happy new year!