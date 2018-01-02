Tổng hợp những lời chúc tết bạn bè hay và ấm lòng nhất

Năm mới 2018 đang đến rất gần rồi. Tết Nguyên Đán cũng không còn xa nữa. Bạn đã có những lời chúc tết hay nhất dành tặng bạn bè chưa?

Bạn bè không nhất thiết phải là những lời chúc lịch sự, trang trọng, “sến”. Đôi khi, lời chúc hài hước và cực kỳ “củ chuối” cũng là món quà tinh thần tuyệt vời dành tặng “thằng” và “con bạn” thân trong dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất đấy. Đọc coi thử nha.

Những lời chúc tết bạn bè hay nhất



Lời chúc tết bạn bè. Nguồn: Internet.



1. Tết đến xuân sang. Nhà nhà vui vẻ. Chứ đừng buồn bã. Mất công hổng vui. Năm mới tết đến. Xin chúc mọi người hạnh phúc yên vui. Đời sống thảnh thơi. Tình yêu thì phơi phới. CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

2. Tuất ơi, tuất nhắn dùm ta

Sống dai như đĩa, sống lâu như rùa

Chúc nhau sống khỏe như trâu

Phát tài phát lộc muôn nhà an vui

Chúc thuyền trôi dạt bao lâu

Tìm ra bến đỗ bên nhau trọn đời.

3. 2018, 365 ngày vui vẻ, 1 năm may mắn, 0 gì cản trở, 2 mình tiến lên. Chúc mừng năm mới.

4. Chúc mọi điều tốt đẹp trong năm mới nhé. Happy New Year!

Chúc tết bạn bè hay. Nguồn: Internet.

5. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Happy New Year 2018.

6. 1 năm mới, 1 tuổi mới,nhiều bạn mới, nhiều hiểu biết mới và 1 lời chúc mãi mãi hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu nhất.

7. Chúc các bạn nhiều lý do để vui vẻ năm tới!

8. Chúc bạn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc trong năm mới!

9. Chúc năm mới: 1 vợ, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 chỗ!

10. Chúc mọi người hay ăn chóng béo, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, dẻo dai như mèo, mịn màng trắng trẻo, sức khỏe như voi.

11. Năm mới Tết đến

Rước hên vào nhà

Quà cáp bao la

Mọi nhà no đủ

Vàng bạc đầy hũ

Gia chủ phát tài!

Chúc tết ý nghĩa cho bạn bè. Nguồn: Internet.



12. Kính chúc chị em!

Năm mới vui khoẻ

Gương mặt thì tươi trẻ

Thân hình thì mảnh dẻ

Nói cười thì khe khẽ

Ăn mặc đừng mát mẻ

Công việc luôn suôn sẻ

Sếp thưởng nhiều tiền lẻ

Lương tăng mà giá lại rẻ

Tình yêu luôn mới mẻ

Không có ai đơn lẻ

Vui buồn luôn chia sẻ

Chưa con thì sinh đẻ

Con rồi có nếp có tẻ

Đừng tin vào bói quẻ

Có nghị lực mạnh mẽ

Giàu có biết san sẻ

Thôi, bắt tay vui vẻ

Có tiền xin 500 lẻ!

13. Chúc bạn năm mới

Học hành tấn tới

Miệng luôn cười tươi

Du xuân khắp nơi

Nhận nhiều quà Tết

Đinh Dậu vừa hết

Mậu Tuất vừa sang

Thịnh vượng an khang

Vạn sự như ý

Happy new year!

Tuyển tập thơ chúc tết người yêu hay không "cưỡng nổi" Những bài thơ chúc tết người yêu này chắc chắn sẽ khiến người bạn yêu phải “ngã khụy” khi đọc được. Họ sẽ vô cùng bất ngờ đấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tong-hop-nhung-loi-chuc-tet-ban-be-hay-va-am-long-nhat-264693.html