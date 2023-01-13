Tổng hợp những bài thơ chúc tết ông bà ý nghĩa và đặc sắc nhất cho bé đi chúc tết!

Đặc biệt, trẻ nhỏ không giống như những người lớn chúng ta. Các bé dành nhiều thời gian để quan sát, bắt chước và ghi nhớ những thông tin xung quanh. Vì vậy, những thứ diễn ra xung quanh sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trẻ. Trẻ em được giáo dục trong môi trường tích cực, bằng những phương pháp tích cực cũng sẽ thông minh và trưởng thành hơn rất nhiều. Dạy trẻ học thơ cũng là cách hiệu quả để ba mẹ có thể áp dụng, đặc biệt là những câu thơ chúc Tết. Ba mẹ hãy cùng tham khảo ngay những bài thơ chúc tết ông bà hay và ý nghĩa dưới đây nhé!

Tết đến xuân về, ai cũng mong được nhận những lời chúc thật ý nghĩa. Ông bà chúng ta cũng vậy. Tuổi già, ngày tết chỉ mong được nhận quà là lời chúc tết từ con cháu của mình.

Bước sang năm mới

Năm cũ vừa qua

Hôm nay con tới

Kính chúc Ông Bà

Sống lâu sức khỏe,

Trẻ mãi không già

Yêu thương thuận hòa

Cửa nhà sung túc

Hạnh phúc khang an

Ơn trên thương ban

Suốt năm may mắn

Làm ăn phấn chấn

Phúc, lộc, thọ, tài

Ông bà hưởng trọn

Đôi lời con mọn

Xin kính dâng lên

Ông Bà đừng quên

Lì xì cho con

Năm mới lấy hên

Con xin cám ơn Ông Bà.

Bài thơ chúc tết ông bà 2:

Bánh chưng xanh, bên dưa hấu đỏ

Cành mai vàng, bên càng đào tươi

Tết năm nay, Bé thêm 1 tuổi

Chúc ông bà sức khỏe nhiều nhiều

Nay Bé lớn rồi Bé không thích “lì xì”.

Bài thơ chúc tết ông bà 3:

Năm cũ đã qua năm mới lại đến

Hôm nay con đến kính chúc ông bà có là sức khỏe

Nhà cửa sung túc, hạnh phúc khang an, ăn trên thương bang

Phúc Lộc thọ tài, làm ăn tấn phát, năm mới gặp nhiều may mắn.

Ông bà đừng quên lì xì cho con.

Bài thơ chúc tết ông bà 4:

Chúc ông chúc bà

Chúc mẹ chúc cha

Chúc cô chúc cậu

Chúc chú chúc dì

Chúc anh chúc chị

Chúc luôn các em

Chúc cả các cháu

Dồi dào sức khỏe

Có nhiều niềm vui

Tiền xu nặng túi

Tiền giấy đầy bao

Đi ăn được khao.

Bài thơ chúc tết ông bà 5:

Chúc ông bà một tô như ý,

Chúc cô chú một chén an khang,

Chúc anh chị một dĩa tài lộc.

Về nhà người rước

Tiền vô như nước

Tình vào đầy tim

Chăn ấm nệm êm

Sung sướng ban đêm

Hạnh phúc ban ngày

Luôn luôn gặp may

Suốt năm con mèo

Cần gì là có thứ đó.

Bài thơ chúc tết ông bà 6:

Hoa bên nhà nở rộ,

Báo rằng Tết đã sang

Mang theo nhiều suy nghĩ.

Ông bà tuy lớn tuổi

Nhưng vẫn vui với đời,

Lòng con ơn nặng trĩu

Công lao lớn như trời.

Năm mới thật mạnh khỏe,

Hạnh phúc luôn ngời ngời

Con xin nguyện với đời

Chăm sóc mãi không thôi.

Con vui khi thấy ông bà

Năm mới thêm tuổi nhưng rất yêu đời

Chúc ông chúc bà vui tươi

Sống mãi đời đời con cháu ấm no.

Bài thơ chúc tết ông bà 7:

Năm cũ vừa qua, năm mới tới

Mai đào khoe sắc ngập đất trời

Nắng vàng rực rỡ mừng xuân mới

Muôn hoa đua nở sắc xuân hồng

Hôm nay con tới gặp ông bà

Đôi câu kính chúc vạn điều may

Sống lâu trăm tuổi cùng con cháu

Sức khỏe dồi dào đón xuân sang

Yêu mãi ông bà, con ghi nhớ

Chăm ngoan, học giỏi, làm điều hay

Đôi lời con mọn xin gửi gắm

Ông bà vui vẻ mãi về sau.

Bài thơ chúc tết ông bà 8:

Năm mới bé chúc

Cả nhà hạnh phúc

Sung túc đủ đầy

Gặp nhiều vận may

Lộc tràn xuân mới

Niềm vui phơi phới

Thịnh vượng an khang

Tấn tới giàu sang

Dồi dào sức khỏe

Kính chúc, kính chúc!

Bài thơ chúc tết ông bà 9:

Năm hết Tết đến

Bé chúc cả nhà

Cha mẹ, ông bà

Dồi dào, sức khỏe

Chúc anh, chúc chị

Mọi điều như ý

Học hành chăm chỉ

Hoan hỉ cả năm

Bé chúc mọi người

Đầy ắp tiếng cười

Tràn ngập tình thương

An khang thịnh vượng.

Bài thơ chúc tết ông bà 10:

Ông khỏe, bà vui năm hóa thuận

Phúc đầy gia quyến ấm trong ngoài

An nhà, tự tại bên con cháu

Như ý, bình an Tết ấm nồng.

Bài thơ chúc tết ông bà 11:

Đón chào năm mới

Con chúc ông bà

Sống vui, sống khỏe

An hưởng tuổi già

Ngập tràn hạnh phúc.

Bài thơ chúc tết ông bà 12:

Mùa xuân năm mới đã sang

Kính chúc ông bà An Khang Thịnh Vượng

Năm mới giảm bớt lo toan

Giữ gìn sức khoẻ hân hoan tuổi già.

Bài thơ chúc tết ông bà 13:

Con mừng ông bà thọ trăm năm

Khỏe sống an vui, gậy chẳng cầm

Sầu lo phiền toái không còn vướng

Hưởng phúc thiên đường ngay tại tâm.

Bài thơ chúc tết ông bà 14:

Con chúc ông bà

Tuổi già hạnh phúc, bình yên

Chung vui hưởng phúc, trường thọ an khang.

Chúc ông bà một tô như Ý

Bài thơ chúc tết ông bà 15:

Chúc cô chú Một chén an khang

Chúc anh chị một dĩa tài lộc…

Công thành danh toại

Chúc Vinh Quang!

Trên đây là tổng hợp những bài thơ chúc tết ông bà hay và ý nghĩa dành cho bé. Hy vọng với những bài thơ này, các em bé nhỏ của chúng ta sẽ tự tin lên đồ, hân hoan gửi những lời chúc tết, những lời yêu thương đầu năm tới ông bà của mình nhé! Đồng thời cũng xin kính chúc các độc giả có một năm mới thật nhiều niềm vui và may mắn bên gia đình và người thương yêu của mình nhé!