Tổng hợp những bài thơ chúc tết ông bà ý nghĩa và đặc sắc nhất cho bé đi chúc tết!

Dành tặng ông bà những bài thơ chúc tết đầy ý nghĩa là món quà tinh thần giá trị nhất trong ngày tết.
- Quý Mão 2023 là năm con gì? Mệnh gì? Tất tần tật về mệnh Quý Mão 2023 mà bạn cần biết!
- TOP 6 phụ kiện thời trang nổi bật cho chị em đi du xuân Tết Quý Mão 2023!
Tết đến xuân về, ai cũng mong được nhận những lời chúc thật ý nghĩa. Ông bà chúng ta cũng vậy. Tuổi già, ngày tết chỉ mong được nhận quà là lời chúc tết từ con cháu của mình.
Đặc biệt, trẻ nhỏ không giống như những người lớn chúng ta. Các bé dành nhiều thời gian để quan sát, bắt chước và ghi nhớ những thông tin xung quanh. Vì vậy, những thứ diễn ra xung quanh sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trẻ. Trẻ em được giáo dục trong môi trường tích cực, bằng những phương pháp tích cực cũng sẽ thông minh và trưởng thành hơn rất nhiều. Dạy trẻ học thơ cũng là cách hiệu quả để ba mẹ có thể áp dụng, đặc biệt là những câu thơ chúc Tết. Ba mẹ hãy cùng tham khảo ngay những bài thơ chúc tết ông bà hay và ý nghĩa dưới đây nhé!
Những bài thơ bé chúc tết ông bà hay và ý nghĩa
Bài thơ chúc tết ông bà 1:
Năm cũ vừa qua
Bước sang năm mới
Hôm nay con tới
Kính chúc Ông Bà
Sống lâu sức khỏe,
Trẻ mãi không già
Yêu thương thuận hòa
Cửa nhà sung túc
Hạnh phúc khang an
Ơn trên thương ban
Suốt năm may mắn
Làm ăn phấn chấn
Phúc, lộc, thọ, tài
Ông bà hưởng trọn
Đôi lời con mọn
Xin kính dâng lên
Ông Bà đừng quên
Lì xì cho con
Năm mới lấy hên
Con xin cám ơn Ông Bà.
Bài thơ chúc tết ông bà 2:
Bánh chưng xanh, bên dưa hấu đỏ
Cành mai vàng, bên càng đào tươi
Tết năm nay, Bé thêm 1 tuổi
Chúc ông bà sức khỏe nhiều nhiều
Nay Bé lớn rồi Bé không thích “lì xì”.
Bài thơ chúc tết ông bà 3:
Năm cũ đã qua năm mới lại đến
Hôm nay con đến kính chúc ông bà có là sức khỏe
Nhà cửa sung túc, hạnh phúc khang an, ăn trên thương bang
Phúc Lộc thọ tài, làm ăn tấn phát, năm mới gặp nhiều may mắn.
Ông bà đừng quên lì xì cho con.
Bài thơ chúc tết ông bà 4:
Chúc ông chúc bà
Chúc mẹ chúc cha
Chúc cô chúc cậu
Chúc chú chúc dì
Chúc anh chúc chị
Chúc luôn các em
Chúc cả các cháu
Dồi dào sức khỏe
Có nhiều niềm vui
Tiền xu nặng túi
Tiền giấy đầy bao
Đi ăn được khao.
Bài thơ chúc tết ông bà 5:
Chúc ông bà một tô như ý,
Chúc cô chú một chén an khang,
Chúc anh chị một dĩa tài lộc.
Về nhà người rước
Tiền vô như nước
Tình vào đầy tim
Chăn ấm nệm êm
Sung sướng ban đêm
Hạnh phúc ban ngày
Luôn luôn gặp may
Suốt năm con mèo
Cần gì là có thứ đó.
Bài thơ chúc tết ông bà 6:
Hoa bên nhà nở rộ,
Báo rằng Tết đã sang
Mang theo nhiều suy nghĩ.
Ông bà tuy lớn tuổi
Nhưng vẫn vui với đời,
Lòng con ơn nặng trĩu
Công lao lớn như trời.
Năm mới thật mạnh khỏe,
Hạnh phúc luôn ngời ngời
Con xin nguyện với đời
Chăm sóc mãi không thôi.
Con vui khi thấy ông bà
Năm mới thêm tuổi nhưng rất yêu đời
Chúc ông chúc bà vui tươi
Sống mãi đời đời con cháu ấm no.
Bài thơ chúc tết ông bà 7:
Năm cũ vừa qua, năm mới tới
Mai đào khoe sắc ngập đất trời
Nắng vàng rực rỡ mừng xuân mới
Muôn hoa đua nở sắc xuân hồng
Hôm nay con tới gặp ông bà
Đôi câu kính chúc vạn điều may
Sống lâu trăm tuổi cùng con cháu
Sức khỏe dồi dào đón xuân sang
Yêu mãi ông bà, con ghi nhớ
Chăm ngoan, học giỏi, làm điều hay
Đôi lời con mọn xin gửi gắm
Ông bà vui vẻ mãi về sau.
Bài thơ chúc tết ông bà 8:
Năm mới bé chúc
Cả nhà hạnh phúc
Sung túc đủ đầy
Gặp nhiều vận may
Lộc tràn xuân mới
Niềm vui phơi phới
Thịnh vượng an khang
Tấn tới giàu sang
Dồi dào sức khỏe
Kính chúc, kính chúc!
Bài thơ chúc tết ông bà 9:
Năm hết Tết đến
Bé chúc cả nhà
Cha mẹ, ông bà
Dồi dào, sức khỏe
Chúc anh, chúc chị
Mọi điều như ý
Học hành chăm chỉ
Hoan hỉ cả năm
Bé chúc mọi người
Đầy ắp tiếng cười
Tràn ngập tình thương
An khang thịnh vượng.
Bài thơ chúc tết ông bà 10:
Ông khỏe, bà vui năm hóa thuận
Phúc đầy gia quyến ấm trong ngoài
An nhà, tự tại bên con cháu
Như ý, bình an Tết ấm nồng.
Bài thơ chúc tết ông bà 11:
Đón chào năm mới
Con chúc ông bà
Sống vui, sống khỏe
An hưởng tuổi già
Ngập tràn hạnh phúc.
Bài thơ chúc tết ông bà 12:
Mùa xuân năm mới đã sang
Kính chúc ông bà An Khang Thịnh Vượng
Năm mới giảm bớt lo toan
Giữ gìn sức khoẻ hân hoan tuổi già.
Bài thơ chúc tết ông bà 13:
Con mừng ông bà thọ trăm năm
Khỏe sống an vui, gậy chẳng cầm
Sầu lo phiền toái không còn vướng
Hưởng phúc thiên đường ngay tại tâm.
Bài thơ chúc tết ông bà 14:
Con chúc ông bà
Tuổi già hạnh phúc, bình yên
Chung vui hưởng phúc, trường thọ an khang.
Chúc ông bà một tô như Ý
Bài thơ chúc tết ông bà 15:
Chúc cô chú Một chén an khang
Chúc anh chị một dĩa tài lộc…
Công thành danh toại
Chúc Vinh Quang!
Trên đây là tổng hợp những bài thơ chúc tết ông bà hay và ý nghĩa dành cho bé. Hy vọng với những bài thơ này, các em bé nhỏ của chúng ta sẽ tự tin lên đồ, hân hoan gửi những lời chúc tết, những lời yêu thương đầu năm tới ông bà của mình nhé! Đồng thời cũng xin kính chúc các độc giả có một năm mới thật nhiều niềm vui và may mắn bên gia đình và người thương yêu của mình nhé!