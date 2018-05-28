Tổng hợp những lời chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 hay nhất

Đời sống 28/05/2018 09:29

Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, người lớn thường muốn dành tặng cho con cái và các em bé những lời chúc mừng hay nhất. Dưới đây là một vài lời chúc để bạn tham khảo.

Giống như người lớn, vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, trẻ em cũng thích được nhận lời chúc từ ông bà, bố mẹ, anh chị, họ hàng. Chúng háo hức khi ai đó tặng chúng những câu chúc mừng ngộ nghĩnh, đáng yêu, thậm chí còn cười rất sảng khoái. Vậy thì hãy cùng dành tặng các em bé những lời chúc tuyệt vời dưới đây bạn nhé.

Lời chúc Quốc tế Thiếu nhi hay bằng tiếng Việt

Lời chúc Quốc tế Thiếu nhi hay bằng tiếng Việt
Lời chúc Quốc tế Thiếu nhi hay bằng tiếng Việt. Ảnh minh họa: Internet.

1. Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, chúc bé hay ăn chóng lớn, con ngoan trò giỏi và nhận được nhiều phiếu bé ngoan nhé.

2. Ngày Quốc tế Thiếu nhi, bố mẹ chúc con luôn chăm ngoan, học giỏi, được thầy yêu bạn mến và sau này, trở thành người mà con mong muốn nhé.

3. Ngày Quốc tế Thiếu nhi, chúc thiên thần nhỏ của bố mẹ luôn yêu đời, xinh đẹp, dễ thương, ai cũng quý, ai cũng mến và nhận được thật nhiều quà con nhé.

4. Nàng công chúa nhỏ của bố mẹ đã tỉnh dậy chưa? Hôm nay là ngày của riêng con đấy. Thế nên, hãy cười thật tươi và luôn vui vẻ con nhé. Bố mẹ chúc con có một ngày Quốc tế Thiếu nhi tuyệt vời nhất.

5. Mẹ chúc hoàng tử của mẹ lớn lên sẽ trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, thông minh, sẽ là một người chồng biết quan tâm, yêu thương vợ, hết lòng vì gia đình, và trở thành một người đàn ông có bản lĩnh, hoài bão.

6. Em trai yêu của chị. Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, chị chúc em luôn vui vẻ, ngoan ngoãn và hạnh phúc em nhé. Với chị, em luôn là cậu em trai tinh nghịch, bé bỏng, lúc nào cũng cần chị đứng sau. Chị sẽ luôn dõi theo em nhé.

7. Ngày Quốc tế Thiếu nhi, chúc bé lúc nào cũng đáng yêu và vui vẻ. Bé giống như một nàng tiên nhỏ sưởi ấm cho ngôi nhà của chúng ta. Bé là sợi dây gắn kết cả gia đình. Bé là món quà tuyệt vời nhất của bố mẹ đấy.

Lời chúc Quốc tế Thiếu nhi hay bằng tiếng Anh

Lời chúc Quốc tế Thiếu nhi hay bằng tiếng Anh
Lời chúc Quốc tế Thiếu nhi hay bằng tiếng Anh. Ảnh minh họa: Internet.

1. Wish all  ​​little angels  on 1/6 happy, healthy, eat  and grow fast and always be good student.

Chúc các bé nhà mình ngày 1/6 vui vẻ, mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn và luôn luôn học giỏi nha.

2. Mom did not buy anything for you ; I’ll give you one day to play and chat with you! Happy children grow up quickly, docile, good student.

Mẹ chẳng mua gì cho các con cả, mẹ dành cho con 1 ngày để chơi và trò chuyện cùng con! Chúc các con nhanh lớn, ngoan ngoãn, học giỏi nhé!

3. On behalf of all great people on this earth, Mom  would like to see you to become a little docile, lovely and truly learn the good things.

Thay mặt toàn thể người lớn trên trái đất này, mẹ chúc con sẽ làm một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu và học những điều tốt đẹp nhé!

4. Do you know those little angels usually do on days 1 - 6 is not ? They often bring the most positive gift easy to give the baby elder than them. And you will be a little angel, won’t you? Mom  proud of you!

Con có biết những thiên thần nhỏ thường làm gì vào ngày 1-6 không? Họ thường mang những món quà dễ dương nhất dành tặng cho những em bé hơn mình. Con cũng sẽ là một thiên thần nhỏ nhé! Mẹ tự hào về con.

5. On April 1 - 6 and even other day, you know your  mission is? It is always smile and bring your sunshine to all people who around you. I love you !

Vào ngày 1 - 6 và cả những ngày khác nữa, con biết nhiệm vụ của con là gì không? Đó là luôn rạng ngời và mang nụ cười của con đến cho những người xung quanh. Mẹ yêu con.

Chúc cả gia đình bạn có một ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1/6 thật ý nghĩa!

Gợi ý kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Gợi ý kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Một kịch bản thú vị, hấp dẫn, bất ngờ sẽ là món quà tuyệt vời dành tặng các bé nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi ⅙ năm 2018. Cùng tham khảo kịch bản này để xây dựng kế hoạch riêng của bạn nhé.

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