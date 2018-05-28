Lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Nguồn gốc của ngày Quốc tế Thiếu nhi bắt đầu từ năm 1949, khi Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Thế giới họp tại Moscow (Liên Xô) quyết định lấy ngày 1/6 hàng nǎm làm Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Vậy thì cụ thể như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé.

Hai năm sau, ngày 10/6/1944, phát xít Đức lại bao vây thị trấn Ô-ra-đua (Pháp). Chúng dồn 400 người vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em, phóng hỏa đốt cháy một cách thảm thương.

Vào rạng sáng ngày 1/6/1942, phát xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ (Tiệp Khắc), chúng bắt 173 người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em. Tại đây, chúng đã tàn sát dã man 66 người và đưa 104 em thiếu nhi vào trại tập trung, 88 em đã bị chết trong các phòng hơi độc, 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho bọn phát xít. Làng Li-đi-xơ không còn một bóng người.

Để tưởng nhớ đến hàng trăm trẻ em vô tội đã bị Đức Quốc Xã sát hại nhẫn tâm, năm 1949 Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1/6 hàng năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi, nhằm đòi chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống thiếu nhi, đòi giảm ngân sách quân sự để tăng ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Kể từ năm 1950, ngày 1/6 hàng năm trở thành ngày của thiếu nhi.

Năm 1954, nhằm khuyến khích các nước ghi nhớ về trẻ em và bảo vệ quyền lợi trẻ em, Liên Hợp Quốc đã đề xuất Ngày Thiếu nhi Thế giới tổ chức vào ngày 20/11 mỗi năm.

Ý nghĩa ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Ý nghĩa ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Ảnh minh họa: Internet.

Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 là ngày hội dành cho mọi trẻ em trên thế giới. Là ngày mà các em nhận được sự yêu thương, quan tâm từ mọi người và được hưởng sự quan tâm đúng nghĩa. Bất kể màu da, chủng tộc, nguồn gốc, nền tảng gia đình, vào ngày 1/6, mọi trẻ em đều cần được chăm sóc.

Ở nước ta, từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 1/6 đã được tổ chức hàng năm và trở thành ngày hội chăm sóc và bồi dưỡng thế hệ măng non cho đất nước. Nhà nước ta cũng ban hành Luật Chăm sóc và Bảo vệ thiếu niên, nhi đồng, coi trách nhiệm vẻ vang ấy là của toàn dân. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em-Văn kiện pháp lý Quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến các quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt.

Trẻ em là tương lai của thế giới. Hãy dành cho chúng những niềm vui và tình yêu thương hết mực vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 bạn nhé.