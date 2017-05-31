Ngày Quốc tế thiếu nhi ra đời năm nào?

Đời sống 31/05/2017 13:57

Bạn có biết ngày Quốc tế thiếu nhi ra đời năm nào không? Nếu chưa biết thì hãy cùng tìm hiểu lịch sử ngày Quốc tế thiếu nhi ngay trong phần dưới đây nhé.

Dù đã trải qua không biết bao nhiêu ngày Quốc tế thiếu nhi từ nhỏ cho tới lớn, nhưng một điều chắc chắn rằng không ít người chưa hề biết về ngày Quốc tế thiếu nhi ra đời năm nào và lịch sử đằng sau nó.

Lịch sử ngày Quốc tế thiếu nhi trên thế giới

Ngày Quốc tế thiếu nhi là một sự kiện vô cùng có ý nghĩa không chỉ với trẻ em và còn cả người lớn. Thậm chí, ở một số quốc gia như Hàn Quốc, tết thiếu nhi còn là một ngày nghỉ lớn trong năm và được quy định theo luật.

Vậy ngày Quốc tế thiếu nhi ra đời năm nào?

Lịch sử ngày Quốc tế thiếu nhi trên thế giới.
Lịch sử ngày Quốc tế thiếu nhi trên thế giới. Nguồn: Internet.

Theo nhiều tài liệu ghi chép, rạng sáng ngày 1/6/1942, phát xít Đức đã bao vây làng Lidice (Tiệp Khắc cũ), bắt giữ 173 người đàn ông cùng 186 phụ nữ và trẻ em. Tại đây, chúng tàn sát dã man 66 người và đưa 104 trẻ nhỏ vào trại tập trung. Trong đó, 88 em đã bị chết trong các phòng hơi độc và 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho bọn phát xít. Làng Lidice không còn một bóng người từ sau vụ tấn công kinh hoàng đó.

Hai năm sau, vào ngày 10/6/1944, phát xít Đức lại bao vây thị trấn Oradour (Pháp). Chúng dồn 400 người vào nhà thờ, trong đó có rất nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em để phóng hỏa đốt cháy

Để tưởng nhớ hàng trăm trẻ em vô tội đã bị Đức Quốc Xã tàn sát nhẫn tâm, vào năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày mùng 1 tháng 6 hàng năm làm ngày quốc tế thế giới để bảo vệ trẻ em với mục đích yêu cầu chính phủ các nước phải giảm ngân sách quân sự, tăng ngân sách giáo dục, chịu trách nhiệm bảo vệ và chăm lo cho đời sống của thiếu niên, nhi đồng. Kể từ năm 1950, ngày ⅙ hàng năm trở thành ngày của trẻ nhỏ.

Trên thực tế, lịch sử ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 này chỉ được áp dụng ở một số nước theo Chế độ Chủ nghĩa xã hội trước đây, chẳng hạn như Việt Nam, Bulgari, Cuba và Trung Quốc. Còn lại, nhiều nước lựa chọn ngày tết thiếu nhi dựa trên đặc điểm lịch sử và văn hóa đặc trưng, chẳng hạn như tết thiếu nhi ở Hàn Quốc có nguồn gốc từ tết bé trai hay tết trẻ em Komodo no Hi ở Nhật Bản lại xuất phát từ tết Đoan Ngọ.

Ngày tết thiếu nhi trên thế giới
Ngày tết thiếu nhi trên thế giới. Nguồn: Internet.

Ngoài ra, Đại hội đồng Liên Quốc cũng lựa chọn ngày 20/11 làm ngày thiếu nhi thế giới, hay còn gọi là ngày Quốc tế về Quyền trẻ em. Đây không chỉ đơn giản là một ngày để ăn mừng và vui chơi cho trẻ em mà còn là để mang lại nhận thức cho trẻ em toàn cầu, đồng thời tưởng niệm những trẻ em qua đời vì bạo lực trong các cuộc lạm dụng, bị khai thác bóc lột và phân biệt đối xử. Hiện nay, một số nước cũng sử dụng ngày 20/11 này làm ngày tết thiếu nhi chính thức của mình như  Canada, Úc, Parkistan, Ai Cập…

Lịch sử ngày Quốc tế thiếu nhi ở Việt Nam

Bên cạnh ngày Tết Trung thu diễn ra vào 15/8 âm lịch hàng năm, ngày Quốc tế thiếu nhi ⅙ ở Việt Nam cũng thực sự là một ngày hội tưng bừng dành cho thiếu nhi cả nước.

Ngày Quốc tế thiếu nhi ở Việt Nam
Ngày Quốc tế thiếu nhi ở Việt Nam. Nguồn: Internet.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đầy ác liệt, nhà nước ta cũng đã quyết định lấy ngày 1/6/1950 làm ngày hội chăm sóc và bồi dưỡng thế hệ “măng non” cho Tổ Quốc; đồng thời, cũng ban hành Pháp lệnh về chăm sóc và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng, coi trách nhiệm ấy thuộc về toàn dân và toàn xã hội.

Bác thương các cháu lắm, Bác hứa với các cháu rằng đến ngày đánh đuổi hết giặc Pháp, kháng chiến thành công, Bác cùng Chính phủ và các đoàn thể sẽ cố gắng làm cho các cháu dần dần được no ấm, được vui chơi, được học hành, được vui sướng… - chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ đó đến nay, vào ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, trẻ em trên cả nước lại háo hức chờ đợi thư của bác Hồ, quà từ bố mẹ, người thân và đây cũng là một ngày để tất cả chúng ta hướng về trẻ em - những “mầm non” tương lai của đất nước.

Giờ thì bạn đã nắm được ngày Quốc tế thiếu nhi ra đời năm nào rồi đấy. Chúc bạn có một ngày lễ thiếu nhi vui vẻ và ấm áp bên gia đình.

 

 

Tản mạn về ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 năm 2017

Tản mạn về ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 năm 2017

Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 năm 2017 - ngày của tình yêu, tình thương và sự tôn trọng đối với trẻ nhỏ. Đừng để những tâm hồn bé bỏng ấy bị vướng bẩn bởi những hành động thiếu suy nghĩ của chúng ta.

Xem thêm
Từ khóa:   quốc tế thiếu nhi ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 quoc te thieu nhi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 19 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?