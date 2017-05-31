Tản mạn về ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 năm 2017

Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 năm 2017 - ngày của tình yêu, tình thương và sự tôn trọng đối với trẻ nhỏ. Đừng để những tâm hồn bé bỏng ấy bị vướng bẩn bởi những hành động thiếu suy nghĩ của chúng ta.

Chắc hẳn ai trong chúng ta, hồi nhỏ, cũng đã từng một lần ngóng chờ đến ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Không chỉ bởi vì vào ngày này, chúng ta - những cô bé, cậu bé ngày ấy - sẽ được nhận những món quà xinh xắn từ bố mẹ, anh chị, họ hàng mà còn bởi vì, ngày Quốc tế thiếu nhi mang đến cho chúng ta cảm giác được nâng niu, chiều chuộng. Khắp nơi, tiếng loa đài, tiếng biểu ngữ và thậm chí là trên cả TV đều nói về “trẻ em như búp trên cành”, “trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, “trẻ em là mầm non của đất nước”. Dù không hiểu hết ý nghĩa của chúng nhưng không ai có thể phủ nhận được cảm giác háo hức, hồi hộp và vui sướng xiết bao ấy.

Giờ đây, chúng ta đã trở thành những ông bố, bà mẹ và sống trong một thời đại khác - cơm áo no đủ hơn, cuộc sống tiện nghi hơn và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 không còn chỉ là những que kem, chiếc bánh hay cuốn truyện tranh nữa. Thay vào đó, trẻ em của thế kỷ 21 xúng xính trong những bộ quần áo mới, bé trai thì com lê, cà vạt, ra dáng “những chàng trai lịch lãm”, còn bé gái rực rỡ với váy đủ màu. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 mãi là ngày không chỉ của thiếu nhi mà còn là của tất cả mọi người; để người lớn biết yêu thương và bảo vệ trẻ em nhiều hơn, để trẻ em biết trân trọng và nỗ lực trước những gì mà gia đình cũng như xã hội đã dành cho chúng. Ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 - cơ hội để cả thế giới hướng về trẻ em Theo báo cáo “Tình hình trẻ em thế giới năm 2016 - Cơ hội công bằng cho mọi trẻ em”, năm 2015 có tới 5,9 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do các bệnh hoàn toàn có thể chữa trị được với chi phí thấp, hàng triệu trẻ em chưa được tới trường và gần một nửa số người nghèo cùng cực trên thế giới là trẻ em. Báo cáo cũng chỉ rõ nếu vẫn duy trì đà phát triển như hơn 15 năm qua, đến năm 2030 sẽ có khoảng 167 triệu trẻ em (phần lớn ở vùng Châu Phi cận Sahara) vẫn sẽ sống trong cảnh nghèo đói tột độ.

Hàng loạt vụ bạo hành và tấn công tình dục - giờ đây trẻ em trở thành tâm điểm của dư luận và báo giới. Con số "8.200 vụ xâm hại trẻ em với gần 10.000 nạn nhân từ năm 2011-15" có khiến bạn phải dành một vài phút để suy ngẫm? Quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và yêu thương trẻ em là công việc mà mỗi người trên thế giới cần phải làm mỗi ngày. Và những điều này càng phải được nhấn mạnh hơn nữa trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Không chỉ dành tình yêu thương cho con cái của mình, bạn cũng có thể san sẻ tình yêu thương ấy cho các trẻ em nghèo khổ khác. Mỗi một hoạt động quyên góp hay giúp đỡ một trẻ em nghèo cũng là một nghĩa cử cao đẹp, một tấm gương cho những người xung quanh và góp phần làm cho xã hội tiến bộ. Ngày quốc tế thiếu nhi - ngày của trẻ em trên toàn thế giới Ngày Quốc tế thiếu nhi - ngày của những “búp măng non”, của những tiếng cười giòn giã, hồn nhiên và đầy trong sáng. Hãy cùng dành những lời chúc thật ngọt ngào, đáng yêu đến con của bạn và bất kỳ đứa trẻ nào bạn gặp. Đừng ngại ngùng mở rộng tình yêu thương vì trẻ em trên thế giới này luôn cần được chở che và bảo vệ. Chỉ một hành động nhỏ của mỗi chúng ta cũng sẽ góp phần cứu giúp hàng triệu trẻ em trên thế giới. Cuộc sống chỉ trở nên đẹp hơn khi mỗi người trong chúng ta ý thức được hành vi của mình. Tất cả cùng chung tay, trẻ em sẽ có được cuộc sống tốt đẹp hơn, được phát triển nhiều hơn và đều được tận hưởng một ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm 2017 thật ý nghĩa.

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