Gợi ý kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Một kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 hoàn hảo sẽ phải có quà, nhạc, bài phát biểu, lời chúc mừng và những câu đố vui thật hài hước để mang đến cho các em bé nhiều tiếng cười. Tuy nhiên, xây dựng được một kịch bản hoàn hảo như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Dưới đây là vài gợi ý về kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 để bạn tham khảo.