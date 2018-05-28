Gợi ý kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Một kịch bản thú vị, hấp dẫn, bất ngờ sẽ là món quà tuyệt vời dành tặng các bé nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi ⅙ năm 2018. Cùng tham khảo kịch bản này để xây dựng kế hoạch riêng của bạn nhé.
Một kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 hoàn hảo sẽ phải có quà, nhạc, bài phát biểu, lời chúc mừng và những câu đố vui thật hài hước để mang đến cho các em bé nhiều tiếng cười. Tuy nhiên, xây dựng được một kịch bản hoàn hảo như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức.
Dưới đây là vài gợi ý về kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 để bạn tham khảo.
Trò chơi ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6
Nếu bé thích các hoạt động bằng tiếng Anh, thích được nghe và trải nghiệm những trò chơi bằng tiếng Anh sôi động thì bạn nên tổ chức các game nhỏ này nhé. Chúng sẽ giúp bé rèn luyện khả năng phản xạ, vận động và kích thích bé tham gia đấy.
- Trò chơi vận động “Jumping Frogs” và “Eggs Hunting” giúp bé rèn luyện thể lực, sự phản xạ, và phát huy tính đồng đội. Bầu không khí của cả sân chơi trở nên sôi động, cuồng nhiệt vì tinh thần “vui hết mình, chơi hết sức” của các bạn nhỏ.
- Hoạt động ghép hình, ghép chữ “Happy World Children’s day” giúp bé tích lũy từ vựng chủ đề ngày quốc tế thiếu nhi, đồng thời phát triển tư duy, sự khéo léo, và đức tính kiên nhẫn. Sau trò chơi này, các bé đã bổ sung vào vốn kiến thức tiếng Anh các từ vựng hữu ích: child, hand, friend, world, future.
- Trong hoạt động thủ công tạo hình “My Favourite Animals”, bé có dịp ôn lại từ vựng chủ đề loài vật, cũng như thể hiện trí tưởng tượng, sự sáng tạo và óc thẩm mỹ. Bé nào cũng vui sướng, tự hào khi khoe với ba mẹ tác phẩm nhỏ xinh do chính mình tạo nên.
Các hoạt động ý nghĩa ngày Quốc tế Thiếu nhi
- Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, trao học bổng, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ có hoàn cảnh khó khăn; vận động hỗ trợ cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tư vấn, hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng cho trẻ em bị tai nạn thương tích, khuyết tật vận động. Bạn có thể cho con tham gia các hoạt động này để bồi dưỡng cho con lòng nhân đạo, quan tâm tới mọi người và sống yêu thương.
- Tổ chức các lớp nghệ thuật như thanh nhạc, nhạc cụ, múa, hoạ, khiêu vũ... với nhiều nội dung, hình thức mới, vừa mang tính vui chơi giải trí, vừa mang tính giáo dục, rèn luyện sáng tạo, giúp các em có một mùa hè vui tươi, sôi nổi và bổ ích.
- Tổ chức hội sách để các em có cơ hội được tiếp cận với những đầu sách bổ ích, đồng thời phát triển văn hóa đọc.
- Trao quà cho các bé có thành tích học tập tốt, ngoan ngoãn hoặc có những hành động giúp đỡ mọi người. Động viên bé đúng lúc sẽ giúp bé có thêm tinh thần để làm những việc tốt.
Nhìn chung, vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, bạn có thể tổ chức rất nhiều hoạt động và sự kiện ý nghĩa dành cho các bé. Tùy vào kinh phí và khả năng của từng địa phương, cơ quan mà kế hoạch, kịch bản và nội dung chương trình nên có những điều chỉnh phù hợp.