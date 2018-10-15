Tổng hợp những bài phát biểu ngày 20/10 hay và ý nghĩa nhất

Mấu chốt tạo nên một bài phát biểu hay là ở cách diễn đạt gần gũi, ngắn gọn và ý nghĩa. Dưới đây là bài phát biểu hay nhất dành cho ngày 20/10 được đúc kết từ nhiều bài phát biểu tiêu chuẩn, vừa đủ ý lại tạo sức hấp dẫn lay động cảm xúc của người nghe. Ngoài ra, bài viết sẽ cung cấp những lưu ý để đọc bài phát biểu sao cho thu hút và trôi chảy nhất.

Ngày kỷ niệm 20/10 – ngày Phụ nữ Việt Nam không thể thiếu những bài phát biểu hay và ý nghĩa nhất đọc trước toàn thể hội trường trước khi bước vào những chương trình tri ân quan trọng. Trong những buổi tọa đàm ngày 20/10 hay buổi lễ lớn tại các đoàn thể, công ty, trường học,... thì không thể bỏ qua những đoạn của bài diễn văn, phát biểu cảm ơn phụ nữ và nói sơ qua về lịch sử hình thành ngày 20/10 để toàn thể khách mời tham dự nắm rõ được.

Bài phát biểu ôn lại truyền thống ngày 20/10

Ngoài việc nêu lịch sử, ý nghĩa ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 ở phần đầu bài phát biểu, thì phần sau cũng cần những câu cảm ơn, tri ân người phụ nữ đã có những cống hiến quan trọng góp phần tạo nên sự phát triển cho toàn xã hội.

Nội dung bài phát biểu ngày 20/10 như sau:

Hòa chung với không khí phần khởi nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: 20/10/1930 – 20/10/2018, thay mặt ban lãnh đạo, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ nhân viên nữ có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay lời chào mừng, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc! Chúc cho buổi lễ hôm nay diễn ra thành công tốt đẹp!

"Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các chị em thân mến!

Theo dòng lịch sử từ thời kỳ dựng nước và giữ nước của cả dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã trau dồi và hình thành nên những phẩm chất đạo đức vô cùng tốt đẹp, được toàn dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế khâm phục. Từ tinh thần anh dũng, quật cường trong chiến tranh đến sức mạnh nội lực tràn đầy trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện rõ vai trò của mình đối với xã hội.

Từ thế hệ này qua thế hệ khác, sự đóng góp ấy tạo nên truyền thống đáng khâm phục của người phụ nữ Việt, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tặng cho phụ nữ Việt Nam, đó là: “Cần Cù, Bất Khuất, Trung Hậu, Đảm Đang”.

Lời văn phát biểu cần đủ ý nghĩa nhưng vẫn phải đảm bảo ngắn gọn, súc tích

Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, những năm qua, chị em phụ nữ trong tổ chức đã khẳng định được vai trò của mình trong việc xây dựng và phát triển nhà trường/công ty/... phát triển vững mạnh. Vượt qua những khó khăn, luôn giữ gìn sự cần mẫn, hăng say trong công việc, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn lực, những người phụ nữ của chúng ta luôn là những bông hoa tươi thắm nhất tỏa hương thơm ngát và tô điểm cho xã hội ngày càng tươi đẹp hơn.

Tôi hi vọng rằng, với những thành quả mà chúng ta đã đạt được, chị em phụ nữ sẽ có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu vươn lên, khắc phục những khó khăn và phát huy những phẩm chất tốt để cải tiến chất lượng lao động, giúp đất nước ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế.

Một lần nữa, thay mặt cho ban lãnh đạo, tôi xin kính chúc các quý vị và các chị em phụ nữ luôn tràn đầy sức khỏe, niềm hạnh phúc và nhiệt huyết trong công việc.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!"

Những điều cần lưu ý khi đọc diễn văn, phát biểu nhân ngày 20/10

Trang phục, phong thái và cách đọc cũng góp phần làm nên thành công và tạo sự thu hút cho bài phát biểu

Bài phát biểu truyền cảm nhất xuất phát từ chính những luận điểm logic trong suy nghĩ của người phát biểu và được thể hiện ra bằng chính lời văn, diễn đạt của họ. Nhưng nếu không thể tự nói mà không cần giấy, thì nên gạch từng luận điểm ra để khi đọc rõ ràng, không bị vấp hay sót ý.

Ngoài ra, người phát biểu cần giao tiếp bằng mắt liên tục với những người đang lắng nghe phía dưới, không nên chăm chú đọc từ đầu đến cuối.

Cách nói cũng cần nhấn nhá những điểm quan trọng, việc dễ nhất để có thể nhấn đúng lúc là gạch chân trước dưới những từ ngữ cần nhấn, dùng bút gạch sổ giữa những chỗ ngắt câu để khi đọc không bị hụt hơi.

Cuối cùng, đối với người phát biểu, cần chuẩn bị trang phục lịch sự, đầu tóc gọn gàng để không che mặt khi cúi xuống đọc. Nếu là phụ nữ, nên trang điểm nhẹ nhàng, mặc trang phục áo dài để thể hiện sự trang trọng, duyên dáng đúng tính chất của ngày phụ nữ Việt Nam.