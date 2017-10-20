Nữ sinh rao bán 10 nghìn một cái ôm tặng kèm một cành hoa vào ngày 20/10

Để bán được hàng, một nhóm sinh viên đã nghĩ ra phương pháp cực 'độc' là bán một cái ôm giá 10 nghìn đồng và tặng thêm một đóa hoa hồng.

Cũng như bao ngày lễ khác, đến 20/10 thị trường bán hoa và quà tặng lại nhộn nhịp. Để có thể thu hút khách hàng, các chủ cửa hàng phải nghĩ ra những phương thức độc đáo.

Theo thông tin của Khám Phá, đây là gian hàng bán hoa của các bạn sinh viên trường Đại học Công Nghiệp (Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Bạn Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - một trong những thành viên tham gia kinh doanh, chia sẻ: “Chúng mình là nhóm sinh viên của trường và thuộc hội đồng hương Hải Dương. Ban đầu chúng mình chỉ có ý định bán hoa theo cách thông thường thôi. Bán được qua ngày 18/10 thì bắt đầu nảy ra ý tưởng này như một hình thức chào mua”.

Mỹ Hạnh còn chia sẻ thêm, may mắn là trong khi tham gia bán hàng các bạn nữ không gặp phải những kẻ biến thái, có ý định sàm sỡ.

Sau khi một trang mạng xã hội nổi tiếng của giới trẻ đăng tải bức ảnh hai cô gái cầm bảng bán hoa, cư dân mạng đã tranh cãi nảy lửa. Nhiều người tán dương sự sáng tạo của lớp trẻ, nhiều người lại lên tiếng chỉ trích, cợt nhả những bạn sinh viên này.

“Con gái Công Nghiệp bây giờ mất giá thế. Ngày xưa tán mãi thì không đổ. Giờ có 10 nghìn được ôm rồi, được tặng thêm hoa nữa chứ, lời” bình luận của D.Đ.

“Thật sự đây là một ý tưởng mới mẻ, sáng tạo. Phải công nhận các bạn nữ bây giờ thật táo bạo”, nhận xét của M.T.

Trong khi cánh mày râu hồ hởi với dịch vụ này thì chị em phụ nữ lại tỏ ra bực tức khi người yêu ôm cô gái khác.

“Cái đứa được tặng hoa mà biết cái thằng mua hoa phải đi ôm con bán hoa thì…giẫm nát bông hoa”, N.T chia sẻ.

“Ôm gái để lấy hoa tặng tao thì tao cho lên bàn thờ ngồi nhé”, L.H.B răn đe người yêu.