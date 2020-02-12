Tổng hợp lời chúc Valentine cho người yêu đơn phương hay và ý nghĩa

Anh à, em không biết rằng em phải làm sao thì anh mới biết em thích anh đến nhường nào. Tuy em không phải là một cô gái may mắn được anh lựa chọn nhưng em vẫn mong rằng anh sẽ tìm được một người mà anh yêu thương trọn đời. Nhân dịp Valentine, em chúc anh có một ngày thật ý nghĩa và hạnh phúc cùng với những người mà anh yêu thương.

Anh ơi, nhân dịp Valentine, em chúc anh có một ngày thật đặc biệt nhé. Anh hãy khoan vội mà từ chối em, vì em chắc chắn rằng anh sẽ không tìm được một người yêu anh nhiều như em đâu. Chúc anh có một ngày Valentine thật ý nghĩa. Em yêu anh!

Nhân dịp Valentine, em chúc anh có một ngày 14/2 thật đẹp và ý nghĩa. Dù em không biết sau này người anh chọn sẽ là ai nhưng em chắc chắn rằng người đó là một người vô cùng may mắn.

Anh ơi, Valentine sắp đến rồi đó! Không biết anh đã có ai cùng đi qua mùa Valentine chưa? Nếu chưa có thì em mong rằng em có thể cùng anh nắm tay nhau trong ngày đặc biệt này.

Một ngày Valentine thật đẹp và hạnh phúc anh nhé! Em mong rằng mùa Valentine năm sau em có thể tặng cho anh đóa hoa thật đẹp và những chiếc socola ngọt ngào như tình cảm của em dành cho anh vậy.

Nhân ngày Valentine, em chúc anh có một ngày đáng yêu nhất từ trước đến nay. Vì đây là Valentine đầu tiên mà anh được một cô gái đáng yêu như em chúc anh đấy.