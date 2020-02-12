Tổng hợp lời chúc Valentine cho người yêu đơn phương hay và ý nghĩa

Với những người đang thầm thương trộm nhớ ai đó thì Valentine là cơ hội ngàn năm có một để bày tỏ tình cảm. Dưới đây là những lời chúc Valentine cho người yêu đơn phương mà bạn có thể tham khảo.
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Những lời chúc Valentine cho người yêu đơn phương dưới đây có thể giúp bạn chạm tới tình yêu và biết đâu người ấy cũng "cảm nắng" và đáp lại tấm chân tình của bạn. Vì thế, nhân dịp ngày Lễ tình nhân này, bạn có thể dành tặng cho người ấy những câu chúc hay và ý nghĩa, biết đâu bạn có thể chạm tới trái tim của họ.
Lời chúc Valentine cho người yêu đơn phương
Dành cho người yêu đơn phương là nam
Dưới đây là tổng hợp những lời chúc Valentine dành cho các chàng trai đang yêu đơn phương cô gái ấy có thể xem và áp dụng:
- Gửi em, cô gái luôn làm anh ngày đêm nhớ đến. Anh chúc em có một ngày Valentine thật tuyệt vời bên cạnh những người thân yêu của mình. Chúc em lúc nào cũng như lúc này, lúc nào cũng nở nụ cười thật xinh đẹp. Và đừng quên rằng luôn có một người vẫn thầm dõi theo em.
- Em à, có thể bây giờ vẫn chưa chấp nhận được tình cảm của anh. Vì thế Valentine này anh chưa thể bày tỏ hết tình cảm của mình dành cho em. Nhưng anh mong rằng em sẽ có một ngày Valentine thật vui vẻ cùng người thân và bạn bè của mình. Anh hy vọng rằng, năm sau anh và em sẽ cùng nhau hưởng một mùa Valentine thật trọn vẹn và hạnh phúc.
- Anh chúc cô gái mà anh luôn theo đuổi có một ngày Valentine thật vui vẻ và hạnh phúc. Dù sau này không biết người em chọn sẽ là ai, nhưng anh chắc chắn rằng tình cảm của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi.
Dành cho người yêu đơn phương là nữ
- Anh à, em không biết rằng em phải làm sao thì anh mới biết em thích anh đến nhường nào. Tuy em không phải là một cô gái may mắn được anh lựa chọn nhưng em vẫn mong rằng anh sẽ tìm được một người mà anh yêu thương trọn đời. Nhân dịp Valentine, em chúc anh có một ngày thật ý nghĩa và hạnh phúc cùng với những người mà anh yêu thương.
- Anh ơi, nhân dịp Valentine, em chúc anh có một ngày thật đặc biệt nhé. Anh hãy khoan vội mà từ chối em, vì em chắc chắn rằng anh sẽ không tìm được một người yêu anh nhiều như em đâu. Chúc anh có một ngày Valentine thật ý nghĩa. Em yêu anh!
- Nhân dịp Valentine, em chúc anh có một ngày 14/2 thật đẹp và ý nghĩa. Dù em không biết sau này người anh chọn sẽ là ai nhưng em chắc chắn rằng người đó là một người vô cùng may mắn.
- Anh ơi, Valentine sắp đến rồi đó! Không biết anh đã có ai cùng đi qua mùa Valentine chưa? Nếu chưa có thì em mong rằng em có thể cùng anh nắm tay nhau trong ngày đặc biệt này.
- Một ngày Valentine thật đẹp và hạnh phúc anh nhé! Em mong rằng mùa Valentine năm sau em có thể tặng cho anh đóa hoa thật đẹp và những chiếc socola ngọt ngào như tình cảm của em dành cho anh vậy.
- Nhân ngày Valentine, em chúc anh có một ngày đáng yêu nhất từ trước đến nay. Vì đây là Valentine đầu tiên mà anh được một cô gái đáng yêu như em chúc anh đấy.
- Em thật sự không muốn chúc anh một ngày Valentine thật đẹp và hạnh phúc đâu. Vì nếu anh hạnh phúc thì em sẽ rất buồn. Nói vậy thôi, em vẫn chúc anh có một ngày Valentine thật đặc biệt và hạnh phúc anh nhé!
Những lời chúc Valentine cho crush ngọt ngào
- Nếu như anh chưa bao giờ gặp em thì anh sẽ không bao giờ thích em hay yêu em. Nhưng số phận đã cho anh gặp được em. Vì thế, anh đã yêu em, đang yêu và sẽ yêu em mãi mãi.
- Em biết không? Trên thiên đường có tất cả 5 thiên thần: 2 thiên thần đang chơi đùa, 2 thiên thần đang nói chuyện cùng với nhau và 1 thiên thần đang đọc tin nhắn này của anh.
- Chúc mừng bạn đã trở thành khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Mở cửa trái tim” và phần quà mà bạn nhận được chính là chủ nhân của dòng tin nhắn này.
- Lại một mùa Valentine đã đến, anh chúc cô gái của anh lúc nào cũng xinh xắn và hạnh phúc như bây giờ.
- Anh chỉ có một trái tim. Và trái tim này đã đi theo em và mãi đi theo em.
- Nhân dịp Valentine, anh tặng em niềm vui để em vui vẻ, tặng nụ cười để em mãi rạng rỡ và tặng em trái tim của anh để em cảm thấy hạnh phúc.
Valentine là một ngày mà bạn có thể thoải mái bày tỏ hết cảm xúc giấu kín bấy lâu nay với crush, người thầm thương trộm nhớ của mình. Đừng ngần ngại che dấu tình cảm của mình, hãy thử áp dụng những lời chúc Valentine cho người yêu đơn phương trên để tỏ tình, biết đâu may mắn sẽ đến với bạn.