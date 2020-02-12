Dưới đây là những lời chúc Valentine cho chồng và vợ yêu để hâm nóng lại tình cảm mặn nồng, ngọt ngào và lãng mạn như thuở ban đầu.
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Một mùa Valentine nữa lại sắp đến, dịp trao cho nhau những lời yêu thương lại ùa về. Nếu là một nửa tuyệt vời, chắc hẳn bạn đã chuẩn bị những dòng thư ngọt ngào trong tấm thiệp để tặng cho nửa kia của mình vào đúng ngày đặc biệt 14/2. Dưới đây là những lời chúc Valentine cho chồng và vợ yêu mà bạn có thể tham khảo để dành tặng cho người ấy.
Lời chúc Valentine cho chồng lãng mạn
Chồng là trụ cột của gia đình, luôn cố gắng gánh vác những trọng trách lớn. Do đó, đây có lẽ là dịp tốt để bạn tặng người đàn ông của mình những lời chúc Valentine lãng mạn nhất. Hãy tham khảo một vài lời hay ý đẹp sau:
- Nếu ông trời chỉ cho em một ngày để sống, em sẽ dành trọn vẹn ngày đó để ở bên anh và yêu anh nồng cháy nhất. Có lẽ cả thế giới sẽ nói em ngốc và anh cũng vậy, nhưng tình yêu của em thì luôn dành trọn cho riêng mình anh.
- Chúc chồng yêu một ngày Valentine vui vẻ! Hôm nay sẽ là ngày của riêng 2 chúng mình, vợ sẽ nấu cho chồng một bữa tối ngon nhất từ trước tới giờ với những món anh thích, trong đó có cả trái tim em. Em yêu chồng nhiều lắm!
- Em luôn thầm cảm ơn bố mẹ đã sinh ra chồng, để vợ luôn có một người đàn ông tốt đồng hành bên đời.
- Khi nhìn em, ánh mắt anh luôn trìu mến khiến em đắm say. Vòng tay anh luôn ấm áp và nụ hôn của anh cũng thật tuyệt vời. Chỉ khi bên cạnh anh, em mới thấy cuộc đời mình thật tươi đẹp. Mãi hạnh phúc như thế này anh nhé!
- Chúng mình đã cùng vượt qua những lúc khó khăn nhất, anh yêu nhỉ? Em chỉ muốn cho cả thế giới biết rằng: Anh là duy nhất, duy nhất của riêng mình em. Em yêu anh rất nhiều, chồng của em.
Lời chúc valentine ngọt ngào dành cho vợ yêu
Vợ là những người luôn dành tất cả tình yêu thương và giữ ngọn lửa trong gia đình. Hiếm có khi nào, phái mạnh bày tỏ quá nhiều tình cảm với người bạn đời của mình. Do đó, Valentine là dịp để bạn dành tặng vợ mình những câu chúc thể hiện sự quan tâm thầm kín lâu nay.
- Khi ở bên em, mỗi ngày của anh đều như Valentine. Anh hy vọng rằng chúng ta sẽ đi đến cuối con đường cùng nhau. Em thật sự là người phụ nữ tuyệt vời nhất và có em là một điều may mắn nhất với anh.
- Mỗi khi em cười tựa như mặt trời rạng rỡ. Đó cũng là lý do anh luôn cần em, kể cả lúc vui hay lúc buồn. Mãi bên anh nhé, vợ yêu.
- Em yêu à, em là vị thần đã biến ngày buồn của anh trở nên bình thường và ngày bình thường của anh trở thành ngày hạnh phúc.
- Với anh, tình yêu là một điều điều kỳ diệu. Nó luôn truyền cảm hứng cho anh và khiến mọi nỗi đau của anh dịu ngọt. Tình yêu là khi anh và em cùng chung sống và luôn tận hưởng giây phút chỉ dành riêng cho đôi ta trong ngày lễ tình nhân.
- Em là người duy nhất trên đời tốt vô điều kiện với bố con anh. Em luôn chu đáo quan tâm, chăm sóc bố con anh từng bữa ăn giấc ngủ. Ngày Valentine, chúc em luôn hạnh phúc và mãi bên bố con anh, em nhé!
- Đôi khi, đàn ông yêu bằng mắt, bằng tay hay bằng thân thể, nhưng với anh, anh luôn yêu em bằng cả trái tim này. Valentine chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc bên anh.
- Nếu một ngày thức dậy và được trao một điều ước, chồng của em sẽ ước gì nào? Còn em, vợ của anh sẽ ước cho tình yêu của chúng ta sẽ kéo dài cho đến khi quả cam mọc trên cây táo.
- Tình yêu của đôi ta tựa như một cây cầu nối liền trái tim em và anh. Đó chính là cây cầu mà vợ chồng mình đã xây dựng qua năm tháng bên nhau.
- Vợ yêu xinh đẹp của anh ơi, anh sẽ không bao giờ đòi hỏi em phải đẹp hơn nữa bởi trong mắt anh, em đã đẹp nhất rồi. Chúc em có một ngày Valentine đáng nhớ bên anh.
- Em là người đặc biệt nhất trong lòng anh và chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim anh. Chúc em một ngày lễ Valentine luôn hạnh phúc và tất cả những ngày còn lại sẽ vui vẻ bên anh.
- Em biết sở thích của anh là gì không? Chính là làm em hạnh phúc đó. Chăm sóc em, bảo vệ em là nhiệm vụ của cuộc đời anh. Yêu em chính là sứ mệnh con tim anh. Valentine vui vẻ em nhé!
- Em biết không? Cuộc sống của anh đã trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết khi có em ở bên cạnh. Cảm ơn em về tất cả và chúc em một ngày Valentine hạnh phúc.
- Em sinh ra vốn dĩ là để ở bên cạnh anh. Anh sẽ làm cho mỗi ngày của em đều cảm giác như ngày hôm nay, ngày Valentine hạnh phúc, rạng ngời và vui vẻ.
- Em yêu à, em đã mang vào thế giới của anh mọi niềm vui mà không ai khác có thể mang lại. Cùng chúc mừng ngày lễ tình nhân thứ …. chúng ta ở bên nhau em nhé!
Hy vọng những gợi ý về lời chúc Valentine cho chồng dành tặng vợ trên đây sẽ giúp bạn hâm nóng tình cảm vợ chồng bằng những lời yêu thương có cánh. Hãy làm những điều tuyệt vời cho người bạn đời của mình kèm theo lời chúc yêu thương trong ngày đặc biệt 14/2 này nhé!