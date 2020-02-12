Một mùa Valentine nữa lại sắp đến, dịp trao cho nhau những lời yêu thương lại ùa về. Nếu là một nửa tuyệt vời, chắc hẳn bạn đã chuẩn bị những dòng thư ngọt ngào trong tấm thiệp để tặng cho nửa kia của mình vào đúng ngày đặc biệt 14/2. Dưới đây là những lời chúc Valentine cho chồng và vợ yêu mà bạn có thể tham khảo để dành tặng cho người ấy.

Những lời chúc Valentine cho chồng và vợ sẽ giúp bạn hâm nóng tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Lời chúc Valentine cho chồng lãng mạn

Chồng là trụ cột của gia đình, luôn cố gắng gánh vác những trọng trách lớn. Do đó, đây có lẽ là dịp tốt để bạn tặng người đàn ông của mình những lời chúc Valentine lãng mạn nhất. Hãy tham khảo một vài lời hay ý đẹp sau: