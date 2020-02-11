Bật mí những món quà 14/2 cho nàng mà bạn không nên bỏ qua

Valentine 14/2 là ngày lễ vô cùng đặc biệt đối với nhiều người và hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhất là các cặp đôi đang yêu nhau. Đây là cơ hội để bạn tỏ tình với người mà mình thầm thương trộm nhớ hoặc biểu lộ tình cảm đã chôn giấu bấy lâu.

Chọn quà 14/2 cho nàng như thế nào để biểu lộ được tình yêu của bạn và ghi điểm trong mắt người con gái yêu thương không phải một điều quá khó khăn. Chỉ còn vài ngày nữa là ngày lễ tình nhân, bạn hãy nắm bắt cơ hội này, chọn một món quà đặc biệt và tiến gần hơn tới cánh cửa trái tim nàng. Cùng tham khảo những gợi ý mà Phụ nữ và Gia đình mang đến cho bạn!

Món quà đầu tiên tặng bạn gái trong ngày lễ Valentine mà bạn nghĩ đến đầu tiên chắc chắn sẽ là Socola.

Vào ngày này, mọi người sẽ gửi gắm tình cảm của mình vào trong những món quà xinh đẹp đến nửa kia của mình.

Socola là một món quà không thể thiếu trong ngày Valentine - Ảnh minh họa: Internet

Socola là một món quà không thể thiếu trong dịp đặc biệt này thể hiện được sự ngọt ngào của tình yêu mà bạn muốn gửi đến người con gái mình yêu. Đồng thời, nó còn phảng phất vị đắng những lúc hờn dỗi. Chắc chắn, cô ấy sẽ cảm nhận được tình yêu của bạn với một hộp socola được gói đẹp đẽ.

Trang sức

Trang sức là món quà mà các bạn gái rất thích bởi nó tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Đồng thời, trang sức còn là biểu tượng của một tình yêu lâu dài và mãi mãi. Hãy khéo léo lựa chọn món đồ trang sức thật độc đáo, ý nghĩa và phù hợp với gu thời trang của nàng. Bên cạnh đó, hãy tỉ mỉ trong khâu gói quà để thể hiện được tấm lòng của bạn.

Trang sức là một món quà tôn vinh cho tình yêu mãi mãi - Ảnh minh họa: Internet

Hoa Hồng Sáp Thơm

Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu. Thay vì mua hoa hồng tươi, bạn có thể mua hoa hồng sáp thơ bởi nó giữ được lâu hơn. Món quà này sẽ giúp bạn thể hiện tình yêu sâu sắc và nhẹ nhàng. Màu hồng thể hiện vẻ đẹp dịu dàng của người con gái đồng thời mùi thơm từ sáp tăng sự lãng mạn và quyến rũ của món quà.

Khung ảnh kỷ niệm

Mỗi người đều sẽ có những kỷ niệm bên người yêu không thể quên, được lưu giữ bằng những bức ảnh. Do đó, chiếc khung ảnh xinh xắn sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa, thể hiện bạn là người trân trọng từng phút giây bên cạnh người con gái yêu thương.

Hộp nhạc

Một chiếc hộp nhạc nhỏ xinh với những tiếng nhạc du dương, tí tách sẽ mang đến sự lãng mạn của từng cung bậc tình yêu. Hộp nhạc cũng thay lời muốn nói của chàng trai tới cô gái, bên cạnh cô gái mỗi giấc ngủ êm đềm. Sự quan tâm đôi khi không cần phải món quà giá trị lớn, chỉ cần những điều nhỏ bé thế này thôi cũng đủ để nửa kia cảm thấy ấm áp.

Hộp nhạc là món quà lãng mạn dành cho bạn gái - Ảnh minh họa: Internet

Quả cầu tuyết

Quả cầu tuyết với nhiều màu sắc lung linh với cặp đôi yêu nhau nằm bên trong chứng minh cho tình yêu đôi lứa. Có người yêu khiến mùa đông giá lạnh của bạn trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Tuy đây là một món quà khá đơn giản nhưng ý nghĩa của nó thì vô cùng lớn. Một quả cầu nhỏ, một hạnh phúc to là vì thế.

Son

Chẳng có cô gái nào lại không thích làm đẹp và son là một món đồ quá quen thuộc trong túi xách của mỗi nàng. Do đó, son là một món quà vô cùng thiết thực và làm hài lòng bạn gái của mình.

Thiệp

Thiệp không phải là một món quà tách biệt mà nó thường đi đôi với hoa hoặc socola,... Một tấm thiệp với những dòng nhắn gửi yêu thương, bộc lộ tình cảm sẽ khiến người ấy tràn ngập yêu thương và hiểu được tình cảm thực sự của bạn. Hãy chớp lấy cơ hội này để viết vài dòng cho cô ấy.

Thiệp Valentine thay lời muốn nói - Ảnh minh họa: Internet

Làm gì cho ngày valentine ý nghĩa?

Các hoạt động trong ngày Valentine cũng vô cùng quan trọng, tạo ra cơ hội để bạn tặng quà một cách bất ngờ.

Bữa tối lãng mạn

Vào một ngày valentine đẹp trời, bạn chuẩn bị một bữa tối lãng mạn ngập tràn ánh nến huyền ảo chắc chắn sẽ khiến nàng rung động và vỡ òa cảm xúc. Một bữa tối thịnh soạn cũng sẽ là màn dạo đầu cho một lời cầu hôn ngọt ngào. Làm được điều này càng chứng tỏ bạn thực sự rất nghiêm túc và trân trọng cô ấy.

Đi xem phim

Xem phim là một hoạt động vô cùng quen thuộc mà các cặp đôi thường nghĩ đến trong nhiều dịp lễ, và Valentine cũng không ngoại lệ. Thông thường, trong ngày này, các rạp chiếu phim sẽ công chiếu những bộ phim hay về tình yêu, gia đình, phim lãng mạn hoặc hài hước để cho các cặp đôi tận hưởng những giây phút thú vị bên nhau.

Đi xem phim là một hoạt động yêu thích của giới trẻ, nhất là trong ngày Valentine - Ảnh minh họa: Internet

Quán cafe lãng mạn

Rủ người mình yêu đến quán cafe quen thuộc và cùng thưởng thức những hương vị ngọt ngào bên cạnh những món quà ý nghĩa cũng cực kỳ đáng để cân nhắc. Đó có thể là quán quen, ngày đầu tiên hai đứa gặp mặt. Một phong cách cổ điển với không gian lãng mạn chắc chắn sẽ khiến cô ấy bất ngờ.

Hy vọng những gợi ý trên về món quà 14/2 cho nàng sẽ giúp các chàng trai thể hiện được tình cảm chân thành của mình tới một nửa yêu thương của mình. Chúc các bạn sẽ có một ngày lễ tình nhân thật ngọt ngào và hạnh phúc.