Cách làm nama chocolate vừa thơm ngon vừa đơn giản cho ngày valentine

Làm nama chocolate cho những người yêu mến là một việc có ý nghĩa. Bạn muốn tự mình làm món quà đặc biệt này nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và cách làm như thế nào. Hôm nay, Phụ nữ và Gia đình sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm nama chocolate vừa ngon, mềm dẻo lại vừa đơn giản, đảm bảo bạn sẽ lấy lòng được tất cả mọi người. Cùng theo dõi bài viết dưới đây!

Vậy cách làm nama chocolate có khó không? Có các phương pháp nào để làm món ăn này? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

Nama chocolate là một món ăn khác biệt hoàn toàn với chocolate thông thường mà chúng ta đã quá quen thuộc. Nama chocolate ngon hơn và thu hút nhiều thực khách hơn bởi độ ngọt và mềm mau tan trong miệng. Chỉ cần ăn một miếng thôi là bạn có thể cảm nhận được trọn vẹn hương vị của chocolate hòa quyện cùng hương cacao nguyên chất. Chắc chắn với món ăn này, bạn sẽ lấy được lòng hết tất cả những người nhận được món quà này.

Cách làm nama chocolate trà xanh

Cách làm nama chocolate trà xanh thơm, ngon - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị

300g chocolate trắng

100ml whipping cream

15g bơ nhạt

20g đường mật

10g bột trà xanh

Cách làm

Bước 1: Đầu tiên, bạn cần bào mỏng chocolate rồi cắt nhỏ thành từng miếng mỏng, sau đó cho vào bát to. Bạn đổ thêm một ít nước vào nồi đun sôi. Tiếp đến, bạn thêm bơ nhạt, đường mật và thêm vào ít kem whipping vào bát, bạn để hỗn hợp vào nồi rồi đun cách thủy cho đến khi hỗn hợp tan chảy. Đun cho đến khi chocolate và bơ tan hết thì tắt bếp.

Bước 2: Đợi cho đến khi hỗn hợp nguội thì chúng ta cho 1 thìa cà phê vani, rây bột trà xanh vào bát rồi khuấy đều cho đến khi hỗn hợp mềm mượt. Lưu ý chừa 1 ít bột để rắc lên kẹo khi đã thành phẩm.

Bước 3: Tiếp đến, bạn đỗ hỗn hợp vào khuôn và đem cất trong ngăn tủ lạnh khoảng 4 tiếng. Khi kẹo đã đông thì bạn lấy kẹo ra khỏi khuôn, cắt kẹo thành từng miếng vừa ăn. Vậy là chúng ta đã có món nama chocolate vừa ngon vừa ngọt và có lẫn hương vị béo ngậy của kem whipping rồi đó.

Cách làm nama chocolate vị dừa

Chuẩn bị

400ml nước dừa

300ml whipping cream

270g socola đen

30 bơ mềm

½ mật ong

1 cup cơm dừa

Cách làm nama chocolate vị dừa - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm

Bước 1: Đầu tiên, bạn trộn nước cốt dừa và whipping cream thành hỗn hợp và quay trong lò vi sóng cho đến khi hỗn hợp tan đều.

Bước 2: Tiếp đến, bạn thái nhỏ chocolate đen rồi đổ vào hỗn hợp trên, khuấy đều cho đến khi mật ong và bơ thật mịn. Bạn chuẩn bị 1 cái khuôn rồi đặt giấy nến phủ kín vào lòng khuôn để đựng hỗn hợp. Tiếp đến, bạn để hỗn hợp vào tủ lạnh khoảng 6 tiếng để hỗn hợp cứng lại.

Bước 3: Cuối cùng, sau khi socola đã đông lại thì bạn lấy chocolate ra khỏi tủ lạnh. Bạn cắt chocolate thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

Cách làm nama chocolate bằng sữa tươi

Cách làm nama chocolate bằng sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị

60ml sữa tươi

30g bơ

Bột cacao, bột trà xanh

Cách làm

Bước 1: Đầu tiên, thái nhỏ chocolate đen thành từng miếng nhỏ thật vụn. Đối với bơ, bạn cũng thái nhỏ thành từng miếng nhỏ để dễ đánh tan.

Bước 2: Bạn chuẩn bị 1 cái nồi và bắc lên bếp, đổ sữa tươi và đun ấm. Bạn đun cho đến khi sữa ấm thì đổ chocolate đã thái nhỏ vào, khuấy đều cho đến khi tan. Tiếp đến, bạn cho bơ vào và đảo đều.

Bước 3: Khi hỗn hợp đã được khuấy đều và mịn thì bạn tắt bếp, đổ phần chocolate vào khay đựng mà bạn đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, cất chocolate vào tủ lạnh và đợi trong khoảng 6 tiếng đến khi hỗn hợp đã đông lại theo ý muốn. Sau khi chocolate đã đông, hãy lấy nó ra khỏi tủ lạnh và cắt thành từng miếng vừa ăn. Có thể rắc thêm một ít bột cacao cho món ăn của chúng ta thêm phần thơm ngon hơn. Đến đây là chúng ta đã hoàn thành xong món chocolate bằng sữa tươi.

Cách làm nama chocolate đơn giản

Với những bạn yêu thích sự đơn giản, không cầu kỳ và muốn tiết kiệm thời gian thì bạn có thể áp dụng cách làm này. Đây là phương pháp vừa đơn giản lại đảm bảo được đầy đủ hương vị của chocolate.

Cách làm nama chocolate đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị

250g chocolate

30g kem tươi

20g bơ

20g bột cacao

Cách làm

Bước 1: Đầu tiên, bạn thái nhỏ chocolate thành từng miếng mỏng. Tiếp đến, cho kem tươi và chocolate vào một bát để nấu cách thủy.

Bước 2: Đợi cho đến khi hỗn hợp tan hết thì cho bơ vào khuấy đều. Bạn đổ hỗn hợp ra khuôn.

Bước 3: Tiếp đến, hãy cho hỗn hợp chocolate vào tủ lạnh khoảng 2 tiếng là dùng được.

Với những cách làm nama chocolate trên, chắn hẳn bạn đã có thể áp dụng và bắt tay thực hiện một món quà thật ý nghĩa để tặng cho người thân của mình. Chúc bạn thành công với món ăn thú vị này!